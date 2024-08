V horkých dnech je salátová okurka ideální volbou. Je osvěžující, má chladivý efekt a obsahuje spousty vody, kterou organismus při vysokých teplotách obzvlášť potřebuje. Navíc má tak málo kalorií, že si ji můžete dopřát v jakémkoliv množství.

Charakteristická chuť a vůně salátové okurky k létu neodmyslitelně patří. K dostání je sice celý rok, ale v sezoně chutná nejlépe – tak jako všechny druhy zeleniny a ovoce. K jejím přednostem patří vysoký obsah vody, který činí až 97 %. Zbylá část plodu obsahuje až překvapivě vysoké množství cenných látek, a to především draslík, železo a vitaminy C, K a B-komplex.

Díky svému složení působí okurka jako životabudič, pomůže k rychlému osvěžení a dokáže pomoci i s bolestí hlavy. Nejvíce zdraví prospěšných složek se nachází ve slupce, proto se doporučuje okurku před konzumací neloupat.

close info Irina Gutyryak / Shutterstock zoom_in Okurka vás v horkém počasí výborně osvěží a pomůže i s pitným režimem

Ideální na hubnutí i krásnou pleť

Vzhledem k vysokému množství vody obsahuje okurka minimum cukru a kalorií – dokonce se řadí mezi potraviny s nejnižší energetickou hodnotou. Ve 100 g najdete pouhých 12 kcal, takže se skvěle hodí do redukčního jídelníčku. Mimo to pozitivně působí také na pleť – a to při vnitřním i vnějším použití. Voda v okurce podporuje správnou hydrataci a kvalitu pleti, vlasů i nehtů. Obklady z okurek pomáhají proti otokům, stahují póry a rozjasňují pokožku.

close info Sea Wave / Shutterstock zoom_in Míchaný řecký salát s rajčaty, okurkou, olivami, cibulí a bazalkou

Letní osvěžení

Během horkých letních dnů se vyplatí mít v lednici zásobu okurek, které poslouží jako rychlé osvěžení a ochlazení. Pokud máte problém s dodržováním pitného režimu, přidejte si okurku ke každé svačině nebo hlavnímu chodu.

Skvělá je i pro ty, kdo při vysokých teplotách nemají příliš velkou chuť k jídlu – okurka v kombinaci se zakysaným mléčným výrobkem vás zasytí, ale nezatíží. Tady jsou další tipy, jak ji můžete v horkých dnech zpracovat.

close info 275847 / Shutterstock zoom_in Řecké tzatziki

Řecké tzatziki

Blesková omáčka z jogurtu, okurek, česneku a kopru patří ke slavným pokrmům řecké kuchyně a je důkazem, že tato zelenina se do horkého počasí opravdu skvěle hodí. Je skvělá samotná s pečivem, hodí se ke grilovanému masu, rybám, do sendvičů a použít ji můžete i jako zálivku na salát.

Studená okurková polévka

Nejslavnější studenou polévkou je bezpochyby gazpacho. Hlavní surovinou jsou rajčata, která doplňují další druhy zeleniny, především paprika, okurka a cibule. Připravit si můžete ale i okurkovou polévku, která vychází z výše zmíněného řeckého tzatziki. Na její přípravu se můžete podívat ve videu šéfkuchaře Romana Pauluse:

Zdroj: Youtube

Okurkový salát

Českou klasikou je okurkový salát s octovou zálivkou, připravit si můžete ale i velmi osvěžující variantu s kefírem a pažitkou. Okurku lze výborně kombinovat se všemi druhy zeleniny a výborně se hodí také do studených salátů s těstovinami, kuskusem, bulgurem nebo quinoou. Zajímavé spojení představuje také okurka s vodním melounem a sýrem feta.

close info Anna Shepulova / Shutterstock zoom_in Meloun s okurkou a sýrem feta

Okurková limonáda

Stačí pár plátků okurky a lístků máty a z obyčejné vody se stane osvěžující nápoj do horkých letních dnů, který neobsahuje ani gram cukru. Doplnit ho můžete plátky citronů nebo limetky, kromě máty lze použít i čerstvý rozmarýn nebo meduňku.

close info Sentelia / Shutterstock zoom_in Žitný chléb s krémovým sýrem, uzeným lososem a okurkou

Sendvič s okurkou a uzeným lososem

Kombinace čerstvého krémového sýra, uzeného lososa a čerstvé salátové okurky je osvědčená a oceníte ji i v letním počasí. V kombinaci s žitným pečivem představuje tento sendvič vyvážené jídlo, v němž nechybí komplexní sacharidy, bílkoviny ani vláknina.

Zasytí, ale nezatíží, a díky křupavé okurce i příjemně osvěží. Připravit ho můžete i ve verzi bez pečiva – k svačině nebo jako občerstvení na piknik nebo večírek.

close info Joanna 12 / Shutterstock zoom_in Jednohubky z okurky, sýra a uzeného lososa

Okurka s dipem

Proužky syrové zeleniny v kombinaci s dipem k namáčení oceníte jako svačinu, lehkou večeři, jídlo do krabičky i pohoštění pro návštěvu. Dip můžete připravit z řeckého jogurtu, zakysané smetany nebo třeba sýru cottage. K dochucení postačí sůl, pepř a čerstvé bylinky, přidat můžete i česnek, nasekanou cibuli, mletou sladkou papriku, špetku chilli, oblíbenou směs koření nebo nastrouhaný sýr. Jako dip výborně poslouží také tuňáková pomazánka nebo cizrnový hummus.