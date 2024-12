Ořechy, které vám mohou zachránit zdraví: Skrytý poklad plný hořčíku

close info Profimedia.cz

Tereza Sladká 3. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Jsou malé, levné a často podceňované. Přitom právě tyto ořechy dokážou vašemu tělu dodat přesně to, co potřebuje. Hořčík, bílkoviny, zdravé tuky – to všechno a ještě mnohem víc vám můžou nabídnout arašídy. Pokud je ještě nemáte ve svém jídelníčku, možná po přečtení tohoto článku změníte názor.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít