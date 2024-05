Některé věci se zkrátka nesnesou, a to platí i pro některé druhy společně skladovaného ovoce a zeleniny. Takže pokud nechcete, aby se váš nákup rychle proměnil v hnijící masu, čtěte pozorně.

Není nic snadnějšího než právě přinesený nákup čerstvých potravin narovnat do lednice tak, jak vám přijdou pod ruku. Není to však nejlepší strategie, jak prodloužit životnost právě zakoupených produktů. Ale protože ovoce a zelenina, které se nemají rády, na sebe nekřičí, jak poznat, co kam uložit?

Důvody, proč nedávat celý nákup na jednu hromadu

Některé druhy čerstvých surovin je třeba skladovat odděleně kvůli rozdílným teplotním nárokům. Například okurky vydrží nejdéle, když se skladují při teplotě 10° až 12 °C. V lednici se ale teplota nastavuje nejčastěji na 4 °C. Rajčata mají raději pokojovou teplotu a hroznové víno prospívá při teplotě 0° až 2 °C.

Některé druhy ovoce a zeleniny je lepší oddělit, nebo je skladovat v uzavíratelných boxech, aby na sebe navzájem nepřenášely pachy. Například cibule a česnek mohou přebít chuť nebo vůni jablek, hrušek, mrkve, celeru a dalších.

Ovšem nejdůležitější pravidlo skladování říká: Nedávejte k sobě ovoce a zeleninu, které produkují etylen, s těmi, co jsou na něj citlivé. Díky tomu vydrží nakoupené suroviny o poznání déle.

Etylen je plyn, který některé druhy ovoce a zeleniny vylučují, aby podpořil jejich dozrávání. A protože plyn se šíří vzduchem, může urychlit proces zrání a kažení i u některých potravin, které jsou uskladněné v těsné blízkosti. U surovin, které na etylen reagují předčasným zráním, se doporučuje minimální vzdálenost 15-20 centimetrů.

Tipy na skladování ovoce a zeleniny:

Ovoce a zelenina vylučující etylen

Tyto druhy ovoce a zeleniny uvolňují velké množství etylenu a jsou na něj také docela náchylné. Všechny by měly být uloženy odděleně:

Jablka

Meruňky

Avokádo

Banány (Pokud chcete zpomalit proces zrání, umístěte na stonky plastový obal. To by mělo zabránit uvolňování etylenu.)

Melouny

Mango

Cibule

Hrušky

Tomel

Rajčata

Pokud však banány, avokádo nebo jiné položky citlivé na etylen nejsou dostatečně zralé, klidně je uložte k sobě. Pokud však jeden kus ovoce uzraje, raději ho přesuňte, aby neurychlil rozklad ostatních.

Ovoce a zelenina, co nejsou na etylen citlivé

Tyto suroviny produkují spoustu etylenu, ale nejsou na něj příliš citlivé. Mohou být skladovány všechny společně, ale měly by být uloženy mimo dosah jiných produktů citlivých na etylen:

Nektarinky

Broskve

Švestky

Pohmožděné nebo poškozené brambory

Nedávejte k sobě druhy ovoce a zeleniny, které produkují etylen, s těmi, co jsou na něj citlivé

Ovoce a zelenina citlivé na etylen

Toto ovoce a zelenina nevytváří mnoho vlastního etylenu, ale jsou na něj citlivé, proto je skladujte mimo dosah producentů etylenu:

Chřest

Brokolice

Růžičková kapusta

Zelí

Mrkev

Květák

Celer

Okurky

Lilek

Zelené fazole

Hrozny

Listová zelenina, jako je špenát nebo kapusta

Hlávkový salát

Okra

Sladké brambory

Vodní meloun

Cuketa

Rajčata raději skladujte při pokojové teplotě

Skladujte kdekoli

Toto ovoce a zelenina neprodukují ani příliš nereagují na plyn etylen, takže je můžete skladovat kdekoli:

Papriky

Bobule (jahody, borůvky, ostružiny, maliny atd.)

Třešně

Citrusy (citrony, limetky a pomeranče)

Kukuřice

Česnek

Houby

Nepoškozené brambory

Ananas

Pokud hledáte rychlý způsob, jak si tato pravidla zapamatovat, většina ovoce produkuje hodně etylenu, zatímco zelenina v jeho přítomnosti spíše vadne.

