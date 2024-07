Sladké, slané, zapečené? Základní recept na palačinky využijete na všechny způsoby



Michaela Lexová 7. 7. 2024

Když nevíte, co vařit, palačinky to zachrání vždycky. Stačí na ně jen pár surovin a dají se připravit v mnoha verzích – sladké, slané, celozrnné, zapečené i bezlepkové. Jak na to?

