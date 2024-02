Chovatelé stále více dbají o kvalitu stravy pro své domácí mazlíčky, zajímají se o ekologii a rádi využívají moderní technologie, které jim péči usnadňují. Přibývá i těch, kdo se snaží předcházet vysokým nákladům za veterinární péči prostřednictvím speciálního pojištění.

Podle průzkumů chová domácího mazlíčka až 75 procent českých domácností. Na první příčce oblíbenosti jsou psi, v posledních letech ale stoupá počet majitelů koček. Své příznivce mají také drobní savci jako králíci nebo morčata a ve výčtu nechybí ani papoušci, rybičky nebo plazi.

close info Bachkova Natalia / Shutterstock zoom_in Podle průzkumů má domácího mazlíčka až 75 procent českých domácností.

Svým mazlíčkům čeští chovatelé dopřávají vysoce kvalitní péči, krmivo a další chovatelské potřeby, a to i v dobách, kdy sami na sobě musejí šetřit. To potvrzují i výsledky prodejů v segmentu chovatelských potřeb, který je v České republice už několik let na vzestupu. Podle studie GfK utrácejí Češi za krmivo pro domácí mazlíčky 9,75 miliardy korun ročně.

Jaké jsou aktuální chovatelské trendy?

Do chovatelství se promítají témata, která rezonují všemi obory i celou společností. V rámci péče o domácí mazlíčky je tak patrný zvyšující se zájem o složení a kvalitu stravy, ekologii nebo výdobytky moderní technologie.

Potvrzuje to i Alena Bartoníčková, produktová specialistka obchodní sítě Super zoo: „K letošním trendům patří rozšiřující se nabídka kvalitních krmiv z lokálních surovin, kdy je kladen důraz na udržitelnost v podobě recyklovatelných obalů a nových technologií výroby. Udržitelnost se dále odráží například na hračkách, kdy jsou více používány recyklované a recyklovatelné materiály. V oblibě také stoupá pojištění domácích mazlíčků.“

close info Jaromir Chalabala / Shutterstock zoom_in Jedním z nejvýraznějších trendů je důraz na správné a kvalitní stravování.

Kvalitní strava

Jedním z nejvýraznějších trendů je důraz na správné a kvalitní stravování, o které se zajímají plošně majitelé všech domácích mazlíčků – obzvlášť viditelná je tato snaha u majitelů psů. Na trhu s krmivem jsou proto čím dál oblíbenější tzv. holistická krmiva, která jsou komplexní a neobsahují žádné obiloviny. „V loňském roce jsme v reakci na zvyšující se poptávku po kvalitním krmivu vyvinuli a uvedli na trh vlastní značku ultraprémiového holistického krmiva pro psy Elbeville, které vyrábíme z lokálních surovin,“ doplňuje Alena Bartoníčková.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Mezi majiteli psů a koček stoupá poptávka po chovatelských potřebách a hračkách, které nezatěžují životní prostředí.

Zájem o životní prostředí

V péči o domácí mazlíčky se stále odráží snaha o udržitelnost, majitelé se zajímají o původ výrobků a zástupci chovatelského odvětví jim vycházejí vstříc. Díky tomu se například výrazně rozšiřuje nabídka výrobků a hraček z recyklovaného polyesteru.

Mezi majiteli koček jsou zase nejnovějším trendem hračky ze dřeva s přírodními pírky, které jsou vyrobené z rostliny aktinidie stříbrné. Mimo to stoupá využívání recyklovatelných obalů, lokálních surovin v krmivech a také hmyzího proteinu v granulích pro psy, který je považován za zdravé a udržitelné krmení budoucnosti kvůli nižším nárokům na ekosystém.

close info Boryana Manzurova / Shutterstock zoom_in Pojištění domácích mazlíčků může pomoci s nepředvídatelnými vysokými výdaji za veterinární péči.

Pojištění, které šetří peníze

Jedním ze sílících trendů v chovatelství je také pojištění domácích mazlíčků. To může pomoci s nepředvídatelnými vysokými výdaji za veterinární péči, které při vážnějších onemocněních nebo úrazech dosahují i několika desítek tisíc korun.

Na velkou poptávku pojišťovny reagují a v současnosti už nabízejí několik druhů pojištění pro psy a kočky. Zájem chovatelů o pojištění se promítl i do služeb řetězce Super zoo. Zákazníkům, kteří jsou členem věrnostního programu family, nabízí 25% slevu na pojištění psů a koček od pojišťovny Generali.

close info Gladskikh Tatiana / Shutterstock zoom_in Kvalitní strava, ekologie, moderní technologie a pojištění domácích mazlíčků - to jsou hlavní chovatelské trendy letošního roku.

Moderní vychytávky

Při vývoji nových řad produktů pro domácí mazlíčky hrají důležitou roli také moderní technologie, které usnadňují například sledování pohybu zvířat v reálném čase na základě GPS. Chytré telefony je zase možné na dálku propojit s ovládáním interaktivních hraček pro zvířata. S péčí o mazlíčky pomáhají také automatické dávkovače krmiva, které se dají načasovat pro chvíle, kdy majitel není doma.

