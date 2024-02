Sekání, krájení, řezání, loupání, drcení… Okolo nožů se v kuchyni točí úplně všechno, péči o ně byste proto měli věnovat speciální pozornost. Nejen aby vám dlouho vydržely, ale také aby vám šla práce lépe od ruky a nedošlo ke zranění. Není totiž nic nebezpečnějšího než tupý nůž.

Aby vám nože vydržely opravdu dlouho, měli byste je používat vždy jen pro to, na co jsou určené. Nůž na chleba pro krájení chleba, vykosťovací nůž pro vykosťování apod. Při práci s nožem byste za žádných okolností neměli vynakládat přílišné úsilí, tím spíše při řezání kostí, chrupavek nebo mražených potravin, v opačném případě může dojít k nenávratnému poškození čepele nebo hůř k vašemu zranění. Při práci s vhodným nožem půjde krájení snadno, bez potřeby na nůž tlačit.

Jak nůž správně umýt

Kuchyňský nůž rozhodně nepatří do myčky. V první řadě je to extrémní vlhko a vařící voda, která nože deformuje. V druhé řadě jsou to chemické prostředky, které znehodnocují celý nůž včetně rukojeti. Zároveň mohou způsobit skvrny na oceli nože. V neposlední řadě se nože o sebe mohou třít, což způsobuje jejich otupení. Většina odborníků doporučuje čistit nůž pod teplou tekoucí vodou, nikoliv vařící, a poté ho už jen usušit a uložit.

Jaké nože by vám neměly v kuchyni chybět? Podívejte se na tipy od Zdeňka Pohlreicha:

Zdroj: Youtube

Jak brousit nože? Používejte nejlépe ocílku

Nože udržujte vždy ostré a bruste je pravidelně. Pro běžné udržení ostří vašeho nože použijte klasickou ocílku, která by měla být nedílnou součástí každého nože, nebo použijte protahovací brousky a ostřiče. Na kvalitní naostření mohou zkušenější uživatelé použít brusné kameny, nebo speciální elektrické brusky. Pokud si ale na broušení netroufáte, využijte služby profesionálního broušení.

I dřevěná rukojeť si zaslouží péči

Pravidelně nanášejte na čepel olej (např. lněný), nebo ji voskujte (např. včelím voskem), aby rukojeť příliš neoschla a nezkřehla. To zvýší ochranu rukojeti a dřevo si zachová svůj saténový lesk a sytou barvu. Nože s dřevěnou rukojetí jsou trochu náročnější na údržbu, odmění vás ale příjemné uchopení a krásný vzhled.

Jak skladovat nože

Existuje mnoho různých možností, jak nůž uložit, nejdůležitější je ale zásada, aby se nůž nedostal do kontaktu s jinými materiály a pevně držel na svém místě. Pro skladování nože na bezpečném místě jsou ideální magnetické lišty nebo bloky na nože, které dodají na kráse vaší kuchyňské lince a stejně jako u lišt jsou nože ihned při ruce.