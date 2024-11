Chcete, aby vaše myčka nádobí sloužila mnoho let a vždy spolehlivě umyla nádobí? Základem je pravidelná péče, která může pomoci předejít častým poruchám a zároveň zlepšit kvalitu mytí. Přečtěte si jednoduché tipy, jak udržet vaši myčku v top stavu.

I když myčka pracuje sama, neznamená to, že nepotřebuje péči. Dlouhodobé zanedbání údržby může vést ke snížení účinnosti mytí a zvýšení spotřeby energie. Časem se v ní usazují zbytky jídla, mastnota a vodní kámen, které mohou vést k nepříjemným zápachům a ucpání filtrů. Pravidelnou péčí a čištěním můžete udržet myčku efektivní a předcházet nákladným opravám.

Jak často čistit filtry a trysky

Filtry a trysky jsou klíčovými částmi myčky, které mají přímý vliv na kvalitu mytí. Filtry zachytávají zbytky jídla, takže se časem mohou ucpat a snížit průtok vody. Doporučuje se vyčistit filtry alespoň jednou měsíčně, případně častěji, pokud myjete silně zašpiněné nádobí. Trysky zase mohou být zanášeny usazeninami, proto je dobré také je pravidelně kontrolovat a pročistit, například pomocí párátka nebo kartáčku.

Používejte správné čisticí prostředky

Výběr správného čisticího prostředku může mít velký vliv na životnost myčky. Vybírejte čisticí prostředky, které nejenže odstraní nečistoty, ale také ochrání myčku před vodním kamenem.

Speciální přípravky na čištění myčky je vhodné používat každé tři měsíce, aby odstranily mastnotu a vodní kámen, který se usazuje ve vnitřních částech. Na mytí běžného nádobí zase používejte jen předepsané množství čisticího prostředku, protože nadbytek může způsobit zanášení vnitřních částí.

Ve videoprůvodci níže si můžete prohlédnout, jak na údržbu krok za krokem:

Zdroj: Youtube

Nezapomeňte na sůl a leštidlo

Sůl a leštidlo nejsou jen „doplněním“ čisticích prostředků, ale podstatnými součástmi údržby myčky. Sůl pomáhá změkčovat vodu, což je důležité hlavně v oblastech s tvrdou vodou, kde může docházet k rychlejšímu zanášení vodním kamenem. Leštidlo pak zajišťuje, aby se nádobí lesklo a nebylo pokryto šmouhami. Ujistěte se, že je nádržka na sůl vždy plná, a doplňujte leštidlo podle potřeby.

Dbejte na správné plnění a používání programů

Někdy to, jak myčku plníte a jaké programy používáte, může ovlivnit její životnost. Snažte se nedávat do myčky příliš mnoho nádobí, které může blokovat průtok vody. Volba správného programu je také důležitá – příliš vysoká teplota může poškozovat některé citlivé části myčky a nádobí. Používejte rychlé a ekologické programy pro lehce zašpiněné nádobí a vyšší teploty jen tehdy, když je to nutné.

Jak poznat, že je čas na odbornou kontrolu

Pravidelná údržba je sice důležitá, ale občas může být nutné myčku svěřit do rukou odborníka. Pokud si všimnete, že myčka má problémy s odtokem vody, hůře myje nádobí nebo vydává neobvyklé zvuky, může být čas na profesionální kontrolu. Technik může zjistit, zda nejsou některé části poškozené nebo opotřebované, a předejít tak dalšímu zhoršování stavu myčky.