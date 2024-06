Vodit psy do práce je čím dál populárnější. Nejen že jsou z tohoto trendu nadšení zaměstnanci, je to výhodné i pro samotnou společnost. Psi na pracovišti totiž podporují zdravé přestávky, zvyšují pracovní spokojenost a zlepšují firemní kulturu.

Mnoho firem se snaží nalákat nové zaměstnance na netradiční benefity, které v minulosti nebyly běžné. Často se tak začínáme setkávat s tím, že firmy operují v „pet-friendly“ kancelářském prostředí, což znamená, že povolují zaměstnancům brát si domácí mazlíčky, primárně psy, na pracoviště. Proč tomu tak je?

Majitelé domácích zvířat jsou díky psům v kanceláři spokojenější, mají více sociálních interakcí s kolegy a méně úzkosti a stresu. Fungují jako katalyzátor rozhovorů a posilují mezilidské vztahy.

Mezi další benefity patří také časová flexibilita. Zaměstnanci, kteří u sebe mají svého psa i v kanceláři, mohou snadněji a pohodlněji dokončit své úkoly bez toho, aniž by museli odcházet dřív kvůli venčení.

Pro některé pes v kanceláři přináší i finanční benefit. Díky dog-friendly office mohou zaměstnanci ušetřit peníze, které by jinak utratili za služby venčení či hlídání psů během dne.

Pes v kanceláři má i své nevýhody

Každý zaměstnanec chrápajícího psa pod stolem nebo ožužlanou botu neocení. Stejně tak kolegové, kteří jsou alergičtí na psí chlupy. V kanceláři se také může setkat více psů najednou. Ti si nemusí sednout a problém je na světě. Může se také stát, že zaměstnanec přivede do práce štěně, které ještě není naučené chodit se vyprázdnit ven. Označkované rohy nebo psí hromádky v kanceláři nikoho nepotěší. Z těchto důvodů je důležité nastavit pro tento benefit pravidla.

close info MgA.Richard Navara / Mars zoom_in Pro některé pes v kanceláři přináší i finanční benefit

Spokojenost psa na prvním místě

Máte-li pracovní místo někde, kde celý den praží slunce a teploty stoupají i nad 25 °C, nechte chlupáče raději doma, kde si najde své stinné místo.

Chlupáč by měl mít možnost odpočívat, což by taky měl dělat po většinu dne, aby nerušil vás ani okolí, ale aby ani on sám nebyl rušen nikým jiným.

Pes by měl mít po celý den přístup k misce s vodou. Pokud krmíte konzervami nebo barfem, tak jejich vůně může kolegy obtěžovat, takže co pes nesní, tak hned odstraňte.

Pes má také v kancelářích tendence žebrat a loudit. Pohlídejte si, aby ho kolegové nepřikrmovali lidskými dobrotami. Rozdejte jim jeden druh pamlsku, kterým mohou občas pejska potěšit.

Dejte si také pozor, aby pejsci nechodili do odpadkových košů a nesnažili se sníst, co tam najdou. V kancelářích bývají často koše otevřené a tím pro ně snadno dosažitelné.