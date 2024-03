Aromatické listy medvědího česneku ukrývají nejen skvělou chuť, ale i spoustu vitaminů. Pesto je výborný způsob, jak si obojí uchovat na delší dobu. Pokud ale chcete, aby vám dlouho vydrželo, vynechte ořechy a sýr.

Sezona medvědího česneku je poměrně krátká, a proto je dobré ji využít na maximum. Zelené listy jsou v nejlepší formě zhruba měsíc – jakmile začne bylina kvést, ztrácejí svou intenzivní vůni a snižuje se i obsah cenných látek.

To platí i po sběru – čerstvý medvědí česnek se nehodí k dlouhodobému skladování a je potřeba ho co nejdříve zpracovat. Pokud ho chcete uchovat na pozdější použití, pesto je ideální způsob.

Příprava pesta z medvědího česneku je snadná a rychlá - s mixérem máte hotovo za pár minut. Podívejte se na postup v tomto videu:

Mixér nebo hmoždíř

Příprava pesta z medvědího česneku je velmi snadná a zabere vám jen chvilku. Listy stačí jen opláchnout, osušit a rozmixovat se solí a olivovým olejem. Pokud nemáte mixér s nádobou, můžete použít tyčový. Dobře poslouží i klasický hmoždíř, v němž listy ručně rozdrtíte na jemnou pastu.

Pesto z medvědího česneku vyrobíte i v klasickém hmoždíři

Olej, ořechy, sýr

Proslulé italské pesto genovese obsahuje bazalku, olivový olej, piniové oříšky a strouhaný parmazán. Stejné ingredience můžete použít i na přípravu pesta z medvědího česneku.

Piniové oříšky lze nahradit vlašskými ořechy, slunečnicovými semínky, lískovými ořechy, pistáciemi nebo kešu. Místo parmazánu lze použít jiný druh tvrdého sýra, například Grana Padano nebo Pecorino. Pro čistě rostlinnou variantu lze sýr nahradit lahůdkovým droždím.

Pesto z medvědího česneku skvěle ochutí těstoviny

Pozor na trvanlivost

Při přípravě počítejte s tím, že použité ingredience mají zásadní vliv na trvanlivost. Zatímco základní variantu připravenou pouze s olejem, solí a citronovou šťávou můžete skladovat v lednici až rok, verzi se sýrem a ořechy je potřeba zpracovat do dvou týdnů.

Sezona medvědího česneku trvá pouze měsíc - od března do dubna

Ochranná vrstva

Aby pesto vydrželo co nejdéle, je potřeba ho uskladnit v dokonale čistých a suchých skleničkách s dobrým uzávěrem. Před použitím je důkladně umyjte, ideálně ještě prolijte vroucí vodou a nechte uschnout.

Při plnění skleniček myslete na to, aby nebyly napěchované až po okraj – pesto je totiž potřeba zalít vrstvou oleje, který zamezí přístupu vzduchu, a prodlouží tak trvanlivost. Pak skleničku dobře uzavřete a uložte do lednice. Olej do skleničky přidejte po každém použití.

Na co použít pesto z medvědího česneku? Upečte si třeba bylinkový chléb

K čemu se pesto hodí?

Pestem můžete dochutit těstoviny, brambory, rýži, kuskus nebo bulgur, výborně se hodí do sendvičů nebo na topinky. Ochutit s ním můžete také slané koláče a pečivo, polévky, pomazánky, smetanové omáčky nebo grilované maso. Skvěle dotáhne i zeleninové či těstovinové saláty.

Pokud chcete, aby vám pesto vydrželo déle, vynechte při přípravě ořechy i sýr

Pesto z medvědího česneku

Doba přípravy: 20 minut

Ingredience:

150 g medvědího česneku

150 ml extra panenského olivového oleje

1 lžička soli

3 lžíce citronové šťávy

50 g parmazánu (lze vynechat)

50 g semínek nebo ořechů (lze vynechat)

Místo piniových semínek použijte do pesta třeba vlašské ořechy. Sáhnout můžete i po lískových oříšcích, kešu nebo pistáciích

Příprava:

Listy medvědího česneku opláchněte a nechte zcela oschnout nebo je osušte utěrkou. Poté je nakrájejte nahrubo a vložte do nádoby mixéru nebo větší misky. Přidejte olej, citronovou šťávu a sůl, případně ořechy a parmazán. Vše rozmixujte do hladké pasty. Pestem naplňte čisté a suché sklenice, na závěr každou skleničku zalijte olejem, aby zamezil přístupu vzduchu. Základní pesto bez ořechů a sýra vydrží v lednici až rok, ochucené spotřebujte do dvou týdnů.

