Nový průzkum odhalil, že 20 % Čechů se obává zákazu topení dřevem. Asociace pro ekologické vytápění dřevem se snaží vyvrátit tyto mýty a informovat veřejnost o udržitelném a ekologickém využití dřeva jako obnovitelného zdroje energie.

Na tiskové konferenci 14. října 2024 v Praze byl oznámen vznik Asociace pro ekologické vytápění dřevem (AEVD), která si klade za cíl edukovat nové i stávající uživatele dřevospalujících topidel o tom, jak dosáhnout maximální efektivity vytápění při minimálním dopadu na životní prostředí. Aktuálním úkolem asociace je boj proti dezinformacím o topení v krbech a kamnech.

Dřevo do kamen nevadí

Podle letošního průzkumu si 20 % Čechů myslí, že se chystá zákaz topení dřevem. „Naším cílem je uvést tyto mýty na pravou míru, usnadnit široké veřejnosti pochopení chystaných nařízení a poskytovat pravdivé informace o tomto tradičním způsobu vytápění,“ vysvětlil na pořádané akci Michal Bartoška, předseda nově vzniklé asociace.

Asociace úzce spolupracuje s výrobci topidel, odborníky v oblasti ekodesignu a vládními institucemi, aby zajistila, že se k zákazníkům dostanou pouze ekologicky šetrná a účinná topidla.

Kotle, kamna, topidla. To je, oč tu běží

Kamna, krbové vložky a sporáky nejsou totéž co kotle, a nelze je proto posuzovat podle stejných pravidel. Zákaz, který byl schválen v roce 2012 a jehož sankce mohou být uplatňovány od září 2024, se vztahuje na staré kotle 1. a 2. třídy, nikoliv na moderní kamna, krbové vložky a sporáky. Moderní zařízení, která splňují přísná kritéria normy EcoDesign 2022, jsou bezpečná a šetrná k životnímu prostředí, pokud jsou správně používána.

Dobrá zpráva: Brusel se dřevem nadále počítá

Asociace pro ekologické vytápění dřevem se proto zaměří na osvětu a poskytování pravdivých informací. „Politika Evropské unie se nechystá omezit spalování biomasy, tudíž ani dřeva a paliv z něj vyráběných. Směrnice o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti neobsahuje žádný zákaz lokálních zdrojů tepla na spalování biomasy, ale naopak EU s biomasou jako obnovitelným palivem počítá také po roce 2050,“ zdůraznil Michal Bartoška.

Kampaň Poleno Povoleno!

Na tiskové konferenci AEVD odstartovala edukační kampaň nazvaná Poleno Povoleno!, která zahrnuje videospot, informační web a komunikaci v rámci tradičních i sociálních médií. S kampaňovým vizuálem se lidé budou potkávat také na prodejnách.

Dřevem se bude topit dále

„Strom „vznikl“ ze vzduchu zázrakem fotosyntézy. Při spálení této hmoty např. v kamnech se uvolní sálavé teplo, což je ta energie slunce, která byla potřeba, aby strom vyrostl. Poleno je vlastně taková baterka sluneční energie, jenž je uložena do složitých vazeb molekul biomasy. Zjednodušeně můžeme říci, že při spalování dřeva v topidle „rozsvěcujeme slunce“ a lokálně využíváme jeho energii. Trocha popela, která zbyde, je ta část stromu, která nemá svůj původ ze vzduchu, ale ze země.“

„Poleno obsahuje mimo jiné uhlík a cílem dobrých kamen je, aby všechen zoxidoval na CO2, který se do něj uložil při jeho růstu, a to je to maximum, které může vyjít komínem do ovzduší. Pokud dobře spálíme poleno v kvalitních kamnech, považuji to za rozumný obnovitelný způsob vytápění našich domovů,“ uvedl Ing. Jiří Horák, Ph.D., který působí ve Výzkumném energetickém centru na CEET při Vysoké škole báňské v Ostravě a edukaci se pod pseudonymem SMOKEMAN věnuje dlouhodobě.

Důležité otázky a odpovědi

Během tiskové konference zazněla řada doplňujících dotazů, část byla zodpovězena, najdete je i na stránkách https://aevd.cz/poleno-povoleno/. Další informace trochu rozvedeme:

Je všechno dřevo stejné?

Různé druhy dřeva mají při spalování různé vlastnosti, které ovlivňují jejich výhřevnost a také dobu a způsob spalování. Tvrdé dřevo jako dub nebo buk je obvykle považováno za nejlepší palivo, protože má vysokou a stabilní výhřevnost a hoří déle.

Měkké dřevo, jako je smrk, jedle, modřín či borovice, je skvělé na zatápění, protože se snadno vznítí a také dobře tvoří třísky. Obecně platí, že jakékoliv dřevo pro topení by mělo mít obsah vody nižší než 20 %, protože mokré dřevo má nižší výhřevnost a při jeho spalování vzniká více kouře a sazí.

Můžeme dřevem topit všude?

Palivové dřevo bohužel nemůžeme považovat za celorepublikově povolený způsob vytápění. V některých lokalitách, jako jsou například památkové zóny, historická centra měst či oblasti s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší, může být topení dřevem omezeno či zcela zakázáno místní vyhláškou.

Je topení dřevem udržitelné?

Použití palivového dřeva pro vytápění je z velké části CO2 neutrální. Při spalování dřeva se totiž uvolňuje pouze takové množství oxidu uhličitého, které strom absorboval během růstové fáze a které by uniklo i při přirozeném procesu rozkladu v lese. Uvolněný oxid uhličitý je pak znovu absorbován dalšími stromy v rámci udržitelného lesního hospodářství, čímž vzniká uzavřený cyklus.

Dřevo je dokonce čím dál častěji zmiňováno jako obnovitelný zdroj energie, který je do budoucna smysluplnou a osvědčenou alternativou při odklonu Evropy od fosilních paliv.

Jak je to s ekologií? Při spalování dřeva přece vzniká popel a prach

Ano, při spalování dřeva vznikají odpadní látky, jako je popel, prach a prachové částice, které mají vliv na kvalitu ovzduší. Moderní kotle a kamna ale dokáží radikálně snižovat množství emisí v porovnání se starými modely. Pokud zároveň budeme udržovat komín, kamna a jejich okolí v čistotě a budeme topit pouze opravdovým a dobře vysušeným dřevem, dokážeme ekologickou stopu vytápění dřevem snížit na naprosté minimum.

Jaké jsou roční náklady na vytápění dřevem?

To záleží na celé řadě faktorů, jako je aktuální cena různých druhů dřeva a poměr, v jakém tyto druhy dřeva nakoupí jednotlivé domácnosti. Dále hraje roli také velikost domácnosti, kvalita izolace, požadovaná teplota v jednotlivých místnostech, typ topného systému, energetická účinnost topidla a podobně. Obecně ale platí, že vytápění dřevem je co do součtu pořizovacích nákladů spotřebiče, životnosti spotřebiče a jeho náročnosti na údržbu a pořizovací ceny paliva v přepočtu na 1 kW nejlevnější způsob vytápění.

Co ovlivňuje množství znečišťujících látek?

Existují „pouze" čtyři základní parametry, které ovlivňují množství vypouštěných znečišťujících látek z komína:

V čem topíme

Čím topíme

Kdo topí

Jak se o zařízení, kouřovod a komín staráme

Když je jeden z uvedených parametrů špatně, je špatně celý výsledek

