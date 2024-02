Na první pohled se zdají být neviditelní, ale roztoči, ti drobní pavoukovci menší než milimetr, jsou tichými spolubydlícími v domácnostech po celém světě. A ano, pravděpodobně obývají i váš oblíbený prostor pro odpočinek – postel. A škodí.

Život roztoče není dlouhý, trvá jen asi 65 až 100 dnů, během nichž tito malí tvorové vyprodukuji tisíce fekálií, vylučují bílkoviny a rozkládají se. Tento odporný koktajl má na svědomí velké množství alergií a může způsobit další vážné zdravotní problémy.

Alergeny z roztočů jsou mnohonásobně menší než průměr lidského vlasu a díky své nízké hmotnosti se snadno dostávají do vzduchu při běžných činnostech, jako je usazování na pohovku nebo stlaní postele. I pouhá chůze drobné pavoukovce, zbytky jejich těl a výkaly rozvíří ve vzduchu, kde mohou zůstat až 30 minut, a vy je budete po celou tu dobu vdechovat.

Podzimní a zimní boom nechtěných podnájemníků

Problémy alergiků se mohou zhoršit na podzim a v zimě, kdy v interiérech panují ideální podmínky pro množení roztočů – teplota kolem 25 °C a vlhkost vzduchu 55-75 %. Ačkoliv jsou tyto nepříjemné organismy přítomni celoročně, v chladnějších měsících trávíme více času doma, což může zvyšovat riziko expozice a zhoršovat alergické potíže.

Roztoči mají rádi odumřelé buňky kůže, které se nacházejí v postelích a ložním prádle. Zejména lidi se suchou pokožkou by měli postel převlékat častěji. Také matrace jsou oblíbeným místem pro život těchto drobných pavoukovců. Studie ukázala, že postel může obsahovat až milion roztočů, zatímco koberce mohou být domovem až pro tisíc těchto potvor na metr čtvereční. Je to proto, že i prach v našich domácnostech obsahuje vysoké procento lidských kožních buněk – a vlivem gravitace se usazuje právě na podlahách.

A pozor! Přenášet prach i se všemi jeho obyvateli mohou také domácí zvířata. Máte-li chlupatého domácího společníka, dbejte na pravidelné vyčesávání jeho srsti.

Povědomí o alergiích na roztoče Roztoči mají rádi odumřelé buňky kůže, které se nacházejí v postelích a ložním prádle. Výzkum „Dust Study 2022-3" technologické společnosti Dyson ukazuje, že téměř polovina obyvatel České republiky je si vědoma existence roztočů v domácím prachu. Přestože 53 % domácností má někoho trpícího alergií, pouze 33 % si uvědomuje přítomnost pylu v prachu a 32 % ví o existenci výkalů roztočů.

Zdravotní dopady a prevence

Nejde jen o samotné roztoče, ale také o alergeny, které produkují. Ty mohou narušovat dýchací cesty a způsobovat alergické reakce. „Domácí prach obsahuje těla roztočů, jejich výkaly a natrávenou potravu s enzymy proteázami,“ upozorňuje MUDr. Švarcová. To vše může působit lidem s alergií na roztoče zdravotní problémy. „Při vdechování prachu enzymy proteázy narušují epitel dýchacích cest, tudíž kromě toho, že roztoči mohou vyvolávat alergickou reakci, také dráždí sliznice a pokožku,“ uvádí MUDr. Eva Švarcová ze společnosti Immuno-flow.

Alergie na roztoče postihují až 10 % populace a mohou se projevovat různými zdravotními obtížemi, včetně alergické rýmy, bronchiálního astmatu, kopřivky a ekzému.

Zvláště obezřetní byste měli být, pokud jsou ve vaší domácnosti děti. „Expozice vysokým koncentracím roztočů v raném věku je rizikovým faktorem pro rozvoj alergie na roztoče u predisponovaného jedince a rizikovým faktorem rozvoje bronchiálního astmatu,“ doplňuje odbornice.

Jak poznat alergii na roztoče?

Jak můžete chránit své zdraví a minimalizovat výskyt roztočů ve svém domě? Zde jsou kouzla, která fungují:

1. Pravidelný úklid

Stěžejní je pravidelný úklid, kterým nejen odstraníte roztoče, ale i odumřelé buňky kůže, které jsou jejich oblíbenou potravou. Pravidelné vytírání podlah, praní lůžkovin a vysávání matrací mohou významně zmírnit přítomnost roztočů.

2. Vysavač s HEPA filtrací

Používejte vysavač s HEPA filtrem, který zabraňuje návratu vysátých částic zpět do vzduchu. Kvalitní filtraci by měl mít nejen filtr, ale i celý vysavač. „HEPA filtr brání tomu, aby se z vysavače dostávaly vysáté částečky zpět do vzduchu,“ podotýká Švarcová.

3. Čistička vzduchu

Pomocníkem ve snižování alergenů ve vzduchu může být čistička vzduchu s HEPA filtrem. Ty nejúčinnější zachytí 99,95 % znečišťujících látek o velikosti pouhých 0,1 mikronu včetně alergenů a virů, ale například i formaldehyd.

4. Udržujte zdravé klima

Udržujte relativní vlhkost pod 50 %, nastavte si termostat pod 25 °C a v ložnici ideálně méně než 20 °C, pravidelně větrejte. Roztoči nemají rádi chladno a v suchém vzduchu hynou.

5. Speciální lůžkoviny

Pro aktivní boj proti roztočům mohou být účinné protiroztočové povlaky na matrace a lůžkoviny. S těmito jednoduchými triky můžete začít vést boj proti nevítaným spolubydlícím a užívat si čistější a zdravější domov.

Zdroj: Jana Truksová, Dům a zahrada, aafa.org, healthline.com