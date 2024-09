Věděli jste, že třetina veškerého jídla na světě skončí v koši? Výrazný podíl na této statistice mají domácnosti, které ročně vyhodí potraviny v hodnotě až 14 tisíc korun.

Plýtvání potravinami je celosvětový problém a významnou měrou se na něm podílejí i domácnosti. Podle údajů iniciativy Zachraň jídlo se třetina veškerého vyprodukovaného jídla vyhodí.

V Evropské unii připadá na jednoho člověka 127 kg potravinového odpadu za rok, což ovlivňuje životní prostředí i odpadové hospodářství a také s sebou nese finanční ztráty. Podle údajů kampaně Nekrm koš! přijde kvůli plýtvání česká rodina se dvěma dětmi ročně až o 14 tisíc korun. Jak tomu předejít?

close info Stokkete / Shutterstock zoom_in Nakupujte potraviny v takovém množství, které dokážete před datem spotřeby zpracovat a zkonzumovat

Co je to minimální trvanlivost?

Jedním z častých důvodů plýtvání jsou nejasnosti kolem termínů „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. V prvním případě se jedná o údaj uváděný na potravinách, které mají dlouhou trvanlivost – sušenky, těstoviny, rýže, cukr, oleje, mražené potraviny, čaje apod.

Tyto produkty je možné prodávat (s řádným označením) i konzumovat i po uvedeném datu. Je ale možné, že jejich chuť či vůně se bude mírně lišit, také je vždy namístě zkontrolovat, zda nejeví známky zkažení.

V anglicky mluvících zemích se u těchto výrobků používá termín „best before“, což v překladu znamená nejlepší před uvedeným datem. Možná vás překvapí, že po uplynutí minimální trvanlivosti můžete konzumovat i jogurty – ještě zhruba 5 dnů jsou zdravotně nezávadné, jen se snižuje obsah probiotických kultur.

close info Fevziie / Shutterstock zoom_in Plýtvání potravinami je celosvětový problém a významnou měrou se na něm podílejí i domácnosti

Spotřebujte do...

U výrobků s označením „spotřebujte do“ je třeba uvedené datum dodržet – týká se to především čerstvých potravin s krátkou trvanlivostí, jako je chlazené maso, ryby, lahůdky nebo čerstvé mléčné výrobky. V tomto případě nelze po uvedeném datu garantovat zdravotní nezávadnost.

Abyste se vyhnuli zbytečnému vyhazování, nakupujte tyto potraviny s rozmyslem, zpracujte je co nejdříve po nákupu a skladujte je v lednici tak, abyste je zkonzumovali včas. Praktickým tipem je uložení těchto produktů do přední části police, datum spotřeby na ně můžete také napsat výraznou fixou nebo je označit štítkem. Díky tomu na ně nezapomenete a neskončí v koši.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Hnědé banány také nemusejí končit v koši. Zpracujte je do těsta na sladký chlebíček nebo lívance

Správné skladování

Pro zachování čerstvosti a optimální trvanlivosti potravin je nesmírně důležité také správné skladování. Stačí si osvojit několik jednoduchých triků, které vám pomohou udržet potraviny déle čerstvé. Příkladem jsou rajčata, papriky nebo lilek, které ztrácí v chladu svoji chuť i hodnotné látky a je lepší je skladovat při teplotě mezi 8 a 15 stupni Celsia, případně při pokojové teplotě. Zásadní roli hraje také správná teplota a rozložení jednotlivých produktů v lednici.

close info Impact Photography / Shutterstock zoom_in Správným skladováním potravin v lednici předejdete jejich předčasné zkáze

Prostor v lednici

Optimální jsou 4 stupně Celsia, nicméně je dobré vědět, že teplota i vlhkost v rámci prostoru lednice kolísá. Nejchladnější jsou spodní poličky na maso a přihrádka pro zeleninu, směrem vzhůru se pak uskladňují uzeniny, sýry, mléčné výrobky, máslo, zákusky.

Nejvyšší police je vhodná pro uložení džemů, pomazánek, dochucovadel a hotová jídla. Maso a mléčné výrobky vždy skladujte co nejdále od sebe, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. Lednice by také neměla být přeplněná, potraviny by ji měly naplnit nanejvýš ze tří čtvrtin. Jinak hrozí, že proudění vzduchu a chlazení nebude dostatečně efektivní a jídlo se rychleji zkazí.

5 tipů proti plýtvání potravinami