Věděli jste, že bobkový list nejenže dodá chuť vašim pokrmům, ale funguje jako nepřekonatelný přírodní pohlcovač pachů v ledničce i ve skříni, odpuzuje hmyz a dokáže provonět vaši domácnost? Podívejte se na tipy, jak využít bobkový list v domácnosti.

Použití bobkových listů jako domácího osvěžovače šatníku

Zatuchlý, nepříjemný zápach linoucí se ze skříně je častým problémem, se kterým se potýká mnoho lidí. Tyto nepříjemné pachy často pocházejí z bakterií a roztočů, kteří obývají oblečení a interiér skříně. K jejich množení často vede mimo jiné nesprávné skladování oděvů.

Chcete-li ve skříni udržet příjemnou vůni, zavěste na jedno z ramínek látkový sáček naplněný bobkovými listy. V ideálním případě byste měli do každého sáčku vložit tři až čtyři listy. Pokud však toužíte po silnější vůni, připravte si sáčků naplněných bobkovým listem více. Můžete je zavěsit nebo umístit do různých částí skříně.

Stojí za zmínku, že toto koření nejenže zajistí vašemu oblečení a skříni nádhernou bylinnou vůni, ale také pohlcuje vlhkost. Tato funkce pohlcování vlhkosti je zásadní, protože řeší hlavní příčinu nepříjemné vůně, která se často vyskytuje hluboko ve skříních.

Bobkový list jako odpuzovač otravného hmyzu

Další vlastností aromatického koření, která stojí za vyzkoušení, je jeho využití jako domácího insekticidu k odpuzování komárů, klíšťat a dalšího hmyzu nebo pavoukovců.

Pokud ve své domácnosti bojujete se škůdci, použijte bobkové listy, které je udrží na uzdě. Stačí umístit bobkové listy do skříní, kuchyňských polic a pod dřez, abyste udrželi moly, mravence a další hmyz na uzdě. Před vložením do misky listy mírně rozdrťte, aby se z nich uvolnilo více přírodních silic.

Chystáte-li se na cestu do teplejších krajin, je dobré si do kufru přibalit plátěný sáček naplněný několika bobkovými listy. Díky tomu se nebudete muset obávat, že by štěnice během cest napadly vaše oblečení.

close info Tatiana Foxy / Shutterstock zoom_in Chcete-li ve skříni udržet příjemnou vůni, zavěste na jedno z ramínek látkový sáček naplněný bobkovými listy

Bobkový list vyžene pachy z ledničky

Uzavřený prostor ledničky je ideální pro množení nepříjemných pachů. Stačí do ní dát nějakou aromatičtější ingredienci, nebo zapomenout na sýr po expiraci. Existují komerčně prodávané osvěžovače lednice, ale kdo by chtěl s jídlem skladovat syntetické chemické látky?

Na pachy v lednici dobře funguje mletá káva. Nebo vyzkoušejte bobkový list, nebo raději dva položené volně na talířku. Brzy zjistíte, že pachy v chladničce slábnou. Samozřejmě je nutné udržovat lednici čistou a pravidelně odstraňovat prošlé potraviny, které by mohly svým pachem kontaminovat vše, co v lednici máte.

close info MAYA LAB / Shutterstock zoom_in Uzavřený prostor ledničky je ideální pro množení nepříjemných pachů

Potpourri z bobkového listu provoní byt

Představte si to: vejdete do svého domova a po tváři se vám rozlehne jemná, uklidňující vůně. To můžete dokázat pomocí hromady starých bobkových listů, které jste nestačili zpracovat.

Stačí smíchat bobkové listy se sušenými okvětními lístky, tyčinkami skořice a hřebíčkem. Do směsi přidejte několik kapek esenciálního oleje, abyste vůni potpourri umocnili. Přeneste ho do ozdobné misky nebo malého sáčku. Toto domácí potpourri vám příjemně provoní pokoj i kuchyň.

close info Freepik.com zoom_in Pokud ve své domácnosti bojujete se škůdci, použijte bobkové listy, které je udrží na uzdě

Osvěžte vzduch v domácnosti

Osvěžovače vzduchu ve spreji se sice chlubí přírodní kvalitou a slibují zdraví, ale skutečnost je často jiná. Mnohé z těchto výrobků obsahují chemické látky, které mohou být škodlivé pro vaše zdraví dýchacích cest. Ve sféře marketingu může lákavá vícesmyslová přitažlivost někdy zastírat potenciální zdravotní důsledky. Existuje však jednoduchá, přírodní metoda, jak váš domov provonět osvěžující vůní: bobkové listy.

Budete překvapeni, jak několik bobkových listů na teplém radiátoru dokáže rychle naplnit váš prostor příjemnou vůní, která vydrží několik dní. Zde je návod, jak na to: