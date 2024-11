Podzim s sebou přináší spousty barev a slunečné dny, ale také chladné a nevyzpytatelné počasí, na které je vhodné připravit i naše psí společníky. Máme pro vás několik tipů, jak si s nimi toto období užít naplno a ve zdraví

Podzim s sebou přináší krásné slunečné dny plné barev, které střídá nepříznivé a sychravé počasí, kdy by většina lidí nejraději zůstala v teple domova. Psům ale rozmary počasí nevadí, naopak, řada plemen vítá konec veder a v chladnějších měsících jsou mnohem aktivnější. Kromě delších výletů do přírody můžete psa zapojit i do běžeckých tréninků, nebo využít některý z výcvikových kurzů, které v tomto období začínají.

Chladné počasí na podzim a v zimě eliminuje riziko přehřátí na minimum, pro psí sporty tedy nastává ideální období. Pravidelný pohyb je navíc jedním z klíčů ke zdraví vašeho psího společníka. Na co dalšího by se nemělo zapomínat?

Pozor na prochladnutí a kožní infekce

Psi rádi prozkoumávají nánosy spadaného listí, někteří z nich se s radostí vrhají do louží a k nelibosti svých páníčků si dopřávají i blátivé zábaly. „V takovém případě musíte věnovat očistě pejska speciální péči. Její zanedbání by mohlo mít za následek podchlazení či nějakou kožní infekci. Vypadá-li váš chlupáč více jako prasátko než pes, tak sáhněte po kvalitním psím šamponu, který ho zbaví nečistot a srsti dodá potřebné vitaminy,“ radí Zuzana Sequensová z e-shopu SpokojenyPes.cz.

close info Kashaeva Irina / Shutterstock zoom_in Psi rádi prozkoumávají nánosy spadaného listí, někteří z nich se s radostí vrhají do louží a k nelibosti svých páníčků si dopřávají i blátivé zábaly

Na prochlazení si dejte pozor u plemen, která nemají hustou srst, nebo tráví většinu času ve vyhřátém domově. Díky tomu mohou být choulostivější než psi, kteří mají například přístup na zahradu několikrát za den. Vhodně zvolený funkční obleček nebo pláštěnka zvýší komfort během procházek v chladném počasí, a navíc psa ochrání před chladem i mokrem. Po procházkách je třeba psa pořádně usušit.

Nástrahy podzimu

Časté střídání teplot, pochmurné a vlhké počasí představují nápor na imunitní systém a přináší zdravotní výzvy pro lidi i psy. Mezi nejčastější zdravotní rizika patří virózy a nastydnutí. To má zpravidla banální průběh a nevyžaduje ani návštěvu u veterináře. Pejskovi zkrátka naordinujte klidový režim a venčení zkraťte na co nejkratší dobu.

Při běžném nastydnutí se pejsek uzdraví během jednoho týdne. Stejně jako u lidí se i u psů doporučuje zvýšit příjem vitaminů, nejvíce „céčka“, a podpořit tak jeho imunitu. Běžnou virózu ale může nepříjemně zkomplikovat infekce bakteriální, která se projevuje hnisavým výtokem z očí, nosu a někdy i zápachem z tlamy, který signalizuje zánět nosohltanu a mandlí. Bakteriální infekce už bývá léčena širokospektrálními antibiotiky.

close info MarBom / Shutterstock zoom_in Na prochlazení si dejte pozor u plemen, která nemají hustou srst, nebo tráví většinu času ve vyhřátém domově

Jak poznat psincový kašel?

Na podzim se objevuje také tzv. psincový kašel, tedy akutní infekční zánět horních cest dýchacích a průdušnice. Projevuje se typickým ostrým kašlem, který zní, jako by měl pejsek v krku něco dráždivého. Vyprovokuje ho stlačení hrtanu, kašel nemocného psa je někdy doprovázen dávením. Mimo to pejsci někdy trpí nechutenstvím a jsou apatičtí.

„Pokud je psincový kašel podchycený ihned v začátcích, často stačí jitrocelový sirup a není potřeba dalších léků. Odpovídající terapii by ale měl vždy stanovit veterinář. Podávání některých lidských přípravků zvířatům může být velice nebezpečné, a vše je proto potřeba nejprve konzultovat s odborníkem,“ varuje Zuzana Sequensová. Využít můžete i možnost očkování – vakcína proti původcům psincového kašle sice není stoprocentní, ale dokáže výrazně zmírnit průběh onemocnění.

close info Standret / Shutterstock zoom_in Chladné počasí na podzim a v zimě eliminuje riziko přehřátí na minimum, pro psí sporty tedy nastává ideální období

Podpora imunity

Základem pevného zdraví a prevence onemocnění je také podpora přirozené obranyschopnosti. Zásady posilování imunity a udržování si pevného zdraví se u lidí a psů zase tolik neliší: