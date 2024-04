Rebarbora je zelenina, která se v kuchyni používá zejména jako ovoce. Připravit z ní lze spousty sladkých dobrot, její konzumace má ale svá rizika kvůli obsahu kyseliny šťavelové.

Rebarbora neboli reveň kadeřavá patří k oblíbeným jarním ingrediencím a zpracovat ji lze na mnoho způsobů. Přestože se jedná o zeleninu, největší uplatnění má díky své ovocné chuti ve sladké kuchyni.

Nejčastěji se používá do ovocných koláčů, skvělá je jako náplň do kynutých buchet, hodí se i do svátečních dortů, můžete ji schovat pod drobenkovou krustu jako crumble nebo z ní připravit i výbornou zavařeninu.

V podobě omáčky nebo čatní ji lze podávat také k masu nebo aromatickým sýrům. Přestože se jedná o zdravou a nízkokalorickou plodinu, má její konzumace jistá rizika a není vhodná pro každého. Tady je 5 důvodů, proč s ní zacházet opatrně:

Nepezpečná kyselina

Problematickou látkou, již rebarbora obsahuje, je kyselina šťavelová. Její nadměrný příjem může způsobit vylučování vápníku, což ovlivňuje zdraví kostí a zubů. Mimo to může zapříčinit i vznik ledvinových kamenů. Citlivější osoby mohou mít po konzumaci zažívací obtíže.

Jedovaté rebarborové listy

Při zpracování rebarbory používejte vždy jen řapíky. Listy obsahují vysokou koncentraci kyseliny šťavelové a jedovatých sloučenin, takže by se neměly konzumovat vůbec. V nadměrném množství mohou způsobit otravu s fatálními následky.

Nikdy syrová

Rebarborové řapíky je vždy nutné oloupat a tepelně zpracovat, čímž se sníží obsah kyseliny šťavelové. V syrové podobě je rebarbora zdraví škodlivá, proto ji vždy povařte alespoň 10 minut. Pozor si dejte na populární smoothie, do něhož se syrová rebarbora přidává společně s dalšími druhy ovoce a zeleniny.

Sklizeň jen do června

Sezona rebarbory je poměrně krátká – odborníci ji doporučují sklízet zhruba do poloviny června. Jakmile začne rostlina přecházet do květu, množství kyseliny šťavelové v řapících se zvyšuje.

Pro koho je rebarbora nevhodná?

Rebarbora by se kvůli kyselině šťavelové neměla podávat dětem do 10 let, není vhodná pro těhotné ženy a vyhnout by se jí měli i lidé, kteří mají onemocnění ledvin, močových cest, revmatismus nebo dnu.

Zdravé osoby by měly konzumovat rebarboru nanejvýš dvakrát týdně, ideálně v kombinaci s potravinami bohatými na vápník, jako je tvaroh, jogurt, kefír nebo mléko.

