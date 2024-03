Možná ve vás představa celerového steaku vzbuzuje nedůvěru, ale věřte, že vás příjemně překvapí. Chutná opravdu dobře, je dietní a navíc vás vyjde na pár korun. Máme pro vás návod, jak si ho připravit i s čím ho podávat.

Celer je skvělá zelenina s výraznou chutí a ukrývá v sobě spousty zdraví prospěšných látek – například vitamin A, vitamin C, draslík, hořčík, vápník a železo. Mimo to má protizánětlivé účinky, pozitivně působí na krevní tlak, díky vláknině pomáhá snižovat cholesterol a prodlužuje pocit sytosti. Kromě toho je po staletí také považován za přírodní afrodiziakum.

close info PhotoIris2021 / Shutterstock zoom_in Celer prospívá zdraví a obsahuje minimum kalorií

Minimum kalorií

Výhodou, kterou oceníte nejen při hubnutí, je velmi nízká energetická hodnota. 100 g celeru obsahuje jen 19 kalorií, takže si ho můžete dopřát, co hrdlo ráčí. Nejčastěji se používá při vaření vývaru, na svíčkovou omáčku a do základu pro dušená masa. Můžete mu ale svěřit i důležitější roli – skvělý je v podobě polévky, salátu, pomazánky nebo zeleninových hranolek. Připravit se dá i smažený v trojobalu nebo zdravěji v podobě tzv. celerového steaku.

Pečené celerové steaky můžete podávat stejně jako maso. Podívejte se, jak na to:

Zdroj: Youtube

Do trouby i na gril

Připravit celerové steaky zvládne i začátečník – stačí bulvu očistit, nakrájet, ochutit a vložit do trouby. Plátky můžete také opéct na pánvi nebo grilu, ale v tomto případě je potřeba je předvařit 10 minut ve vroucí vodě. Během opékání by totiž nestihly uvnitř změknout, ale na povrchu už by byly připálené.

close info Magdanatka / Shutterstock zoom_in Celerový steak s pestem

Marináda dodá šmrnc

Před tepelnou úpravou je vhodné nakrájený celer naložit do marinády nebo ho alespoň potřít olejem. Použít můžete své oblíbené kombinace, kterými ochucujete maso na grilování či pečení – skvělá je například směs oleje, mleté papriky, hořčice a česneku. Hodit se bude i grilovací koření, směs garam masala, provensálské bylinky nebo javorový sirup se špetkou chilli. Pokud se vám nechce dělat s marinádou, můžete klidně steaky dochutit až po upečení – skvělé jsou například s pestem nebo bylinkovým máslem.

close info vsl / Shutterstock zoom_in Celer nakrájejte na plátky silné 15 mm

Celerové steaky

Doba přípravy: 60 minut

Počet porcí: 4

Ingredience:

2 bulvy celeru

5 lžic rostlinného oleje

2 lžičky mleté sladké papriky

2 lžičky plnotučné hořčice

1 stroužek česneku

sůl, pepř

close info Magdanatka / Shutterstock zoom_in Celerové steaky můžete ochutit marinádou nebo směsí oleje a oblíbeného koření a bylinek

Příprava:

Celer omyjte, zbavte slupky a nakrájejte na plátky silné cca 15 mm. V misce promíchejte olej, mletou papriku, hořčici a prolisovaný česnek. Směs osolte a opepřete. Troubu předehřejte na 200 ºC. Plech vyložte pečicím papírem a vyskládejte na něj plátky celeru. Horní stranu potřete pomocí mašlovačky marinádou a vložte je do trouby. Po 25 minutách plátky otočte, potřete marinádou z druhé strany a pečte dalších 15-20 minut. Hotové celerové steaky podávejte s pečivem, zeleninovým salátem, jogurtovým dipem nebo bramborovou kaší. Použít je můžete také místo masa do hamburgeru.

