Základní recept na tyto zdravé, výživné a levné placky obsahuje jen čočku a vodu, můžete si ho ale vyladit přesně podle své chuti.

Čočkové placky jsou velmi oblíbené ve veganské kuchyni – nepotřebujete na ně totiž ani vejce, ani mléko. Čočka je navíc přirozeně bezlepková, takže jsou vhodné i pro celiaky a osoby trpící intolerancí nebo alergií na lepek.

Přípravu čočkových palačinek zvládne i úplný začátečník. Podívejte se na video a přesvědčte se sami.

Zdroj: Youtube

Nejčastěji se podávají jako tortilla nebo slaná palačinka s nejrůznějšími druhy náplní – zabalit do nich můžete čerstvou nebo grilovanou zeleninu, rozličné druhy sýrů, ochucenou rýži, šunku, pomazánky či veganské alternativy uzenin. Jejich výhodou je kromě snadné přípravy také výživová hodnota – čočka (a další druhy luštěnin) je skvělým zdrojem rostlinných bílkovin, vlákniny a komplexních sacharidů. Díky tomu vás výborně zasytí na dlouhou dobu, což vám pomůže i při hubnutí.

close info Mrmun zoom_in Palačinky z červené čočky můžete naplnit dle vlastní chuti - třeba tvarohovou pomazánkou s bylinkami

Jak na to?

Základní postup je velmi jednoduchý, ale je potřeba začít s předstihem. Červenou čočku je totiž potřeba předem namočit do vody nebo vývaru, a to alespoň na 3 hodiny, ideálně přes noc. Pokud si placky chcete nachystat k večeři, namočte čočku ráno před odchodem do práce. Po návratu vám pak bude na přípravu stačit jen pár minut.

V případě časové tísně lze čočku zalít vroucí tekutinou a nechat zcela vychladnout. Poté se čočka rozmixuje dohladka, osolí a vzniklé těstíčko se opeče na pánvi z obou stran jako palačinka. Pro výraznější chuť můžete do těsta přidat papriku, orientální směs koření (například garam masala), sušené chilli, římský kmín, čerstvé bylinky nebo česnek.

close info Katarzyna Hurova zoom_in Luštěninové palačinky oceníte jako zdravou večeři pro rodinu nebo oběd do krabičky

Placky z červené čočky

Doba přípravy: 20 minut + namáčení

Počet porcí: 6 placek

Ingredience:

150 g červené čočky

300 ml vody nebo vývaru

¼ lžičky soli (pokud použijete slaný vývar, sůl vynechte)

rostlinný olej na potření pánve (v případě nepřilnavé pánve není olej potřeba)

Příprava:

1) Červenou čočku nasypte do misky, zalijte uvedeným množstvím studené vody nebo vývaru a nechte alespoň 3 hodiny namáčet.



2) Namočenou čočku dejte do mixéru nebo smoothie makeru a rozmixujte dohladka. Přidejte sůl, případně další koření dle chuti a ještě krátce promixujte.



3) Pánev pomocí mašlovačky lehce potřete olejem, nechte rozehřát a poté na ni nalijte těsto. Placku opečte z obou stran a poté naplňte dle chuti zeleninou, sýrem nebo pomazánkou.

Zdroj: renatadaubnerova.cz, sixhungryfeet.com