Tento recept je důkazem, že skvělé jídlo nemusí být drahé ani komplikované. Pokud vás tlačí čas, můžete použít i kupované bramborové gnocchi, ale ty domácí chutnají nejlépe.

Příprava domácích bramborových noků neboli italských gnocchi není vůbec složitá. V zásadě se těsto nijak neliší od bramborových knedlíků. Rozdíl je jen v tvarování a době vaření, která je v případě noků mnohonásobně kratší. Důležité je včas (klidně den předem) uvařit brambory ve slupce a nechat je před strouháním či lisováním zcela vychladnout. Pak už vám práce půjde jako po másle.

Pokud nemáte s přípravou domácích bramborových noků žádné zkušenosti, podívejte se na video s názorným postupem. Přesvědčí vás, že je to snadné:

Pro masožravce i vegany

Houbová omáčka se smetanou chutná s bramborovými noky skvěle, sluší jí to ale i v kombinaci s těstovinami a rýží. Připravit ji můžete bez masa, do základu můžete pro výraznější chuť přidat nakrájenou slaninu nebo kousek špeku. Pro vyšší množství bílkovin ji můžete doplnit opečenými nudličkami z kuřecích prsou nebo vepřové slaniny, na veganskou verzi použijte opečené tofu a rostlinnou smetanu.

close info Boiarkina Marina / Shutterstock zoom_in Gnocchi s houbami, slaninou a smetanou chutnají naprosto skvěle

Houby sušené, čerstvé i mražené

Houby do omáčky volte podle aktuální sezony. Nejvýraznější chuť mají lesní houby, ale dobré budou i běžně dostupné žampiony nebo super zdravá hlíva ústřičná. Skvělé budou houby čerstvé, mražené i sušené – ty ale nezapomeňte předem namočit alespoň na hodinu do horké vody, aby změkly. Před přidáním do pánve je z vody vyjměte a podle potřeby nakrájejte na menší kousky.

close info Natallia Ploskaya / Shutterstock zoom_in Sušené houby namočte alespoň na hodinu do horké vody, aby změkly

Domácí bramborové noky s houbami a slaninou

Čas přípravy: do 60 minut

Ingredience:

500 g brambor uvařených ve slupce (varný typ B nebo C)

200-250 g polohrubé mouky

1 vejce

½ lžičky soli

200 g čerstvých hub (nebo 50 g sušených, předem namočených)

200 ml smetany ke šlehání

100 g anglické slaniny

1 cibule

rostlinný olej

čerstvá petržel

sůl, pepř

close info PamelVarela / Shutterstock zoom_in Válečky nakrájejte na stejně velké kousky a lehce je obalte v mouce

Příprava:

Houby očistěte a nakrájejte na plátky nebo kostičky. Cibuli oloupejte a nasekejte najemno. Anglickou slaninu nakrájejte na proužky nebo kostičky. Ve větší pánvi rozehřejte lžíci oleje. Na mírném plameni orestujte cibuli do lehce narůžovělé barvy, poté k ní přidejte anglickou slaninu a nechte ji opéct do mírně zlatavé barvy. Přisypte houby, restujte je přibližně 5 minut a poté přilijte smetanu. Osolte, opepřete a nechte vše zhruba 10 minut lehce provařit při nízké teplotě. Do většího hrnce dejte vařit osolenou vodu. Uvařené a vychladlé brambory oloupejte a prolisujte nebo nastrouhejte najemno. V misce je promíchejte s vajíčkem, přidejte sůl a postupně zapracujte mouku. Množství mouky se může lišit podle typu brambor. Výsledné těsto by mělo být hladké, celistvé a nemělo by lepit. Z těsta vytvarujte tenké válečky, odkrajujte z nich stejně velké kousky a lehce je obalte v mouce. Noky vařte ve vroucí vodě 2-3 minuty. Poté je promíchejte s připravenou omáčkou a posypte nasekanou petrželkou, použít lze také strouhaný parmazán.

close info Timolina / Shutterstock zoom_in Gnocchi s houbami, slaninou a smetanou

