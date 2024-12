Pokud chcete zhubnout, netrapte tělo a snídejte. V zimě je ideální teplá ovesná kaše. Aby se vám nikdy nepřejedla, přidejte do kaše pokaždé jiný kousek ovoce. A kvůli redukci hmotnosti použijte ještě 2 suroviny. Uvidíte, že hubnutí vám pak půjde jako po másle.

Hubnutí je před vánočními svátky velké téma, ostatně někteří lidé se právě do Vánoc snaží omezit jídlo, aby si pak dopřáli spoustu svátečních dobrot. V hubnutí vám může pomoci i super zdravá teplá snídaně v podobě kaše z ovesných vloček, do níž přidáte i řecký jogurt a arašídové máslo.

Další recept na zdravou snídani, připomínající mrkvový dort, prozradí video mistra šéfkuchaře:

Zdroj: Youtube

Proč jíst ovesné vločky

Ovesné vločky jsou parádní zdroj živin. Obsahují rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, hojně antioxidantů, vitaminy a minerály, sacharidy, bílkoviny a nenasycené mastné kyseliny. Díky tomu se ovesnými vločkami:

Dobře zasytíte, přitom snížíte energetickou vydatnost pokrmu. Následně toho sníte méně (se zapojením trochy vůle se nebudete zbytečně přejídat, a i tím lze lépe hlídat váhu).

Zmírníte zácpu, která často provází nezdravě nastavené redukční diety.

která často provází nezdravě nastavené redukční diety. Zlepšíte metabolismus cukru a snížíte hladinu cukru v krvi (samozřejmě když nepřidáte do ovesné kaše lžíci cukru). Což je velmi dobré i pro cukrovkáře 2. typu.

(samozřejmě když nepřidáte do ovesné kaše lžíci cukru). Což je velmi dobré i pro cukrovkáře 2. typu. Do určité míry zabráníte organismu, aby příliš rychle odbourával svaly. Zejména při přísných dietách se může stát, že rychle ztrácíte svalovou hmotu.

close info Vladislav Noseek / Shutterstock zoom_in Ovesné vločky patří mezi oblíbené potraviny sportovců a všech lidí, kteří potřebují zdravě hubnout a udržet si optimální váhu

Přidejte další bílkoviny

Kdybyste si uvařili ovesné vločky ve vodě a nic víc, půjde o zdravou kaši, ale stále to chce přidat další porci bílkovin. Právě bílkoviny jsou při redukci hmotnosti velice důležité. A moc nepomůže, když si k večeři naservírujete pěknou porci steaku (bílkoviny tělo lépe využije, když je budete konzumovat průběžně během dne v hlavních jídlech, případně i na svačinu).

V tomto ohledu vyniká řecký jogurt, má zhruba 2x až 2,5x více více bílkovin než klasický jogurt, což ocení jak sportovci, tak všichni ti, kdo potřebují shodit nějaké to kilo. Aby to mělo smysl, sáhněte po řeckém jogurtu bez tuku.

close info itor / Shutterstock zoom_in Řecký jogurt bez tuku je při redukci hmotnosti skvělá volba, z jogurtů má nejvíce bílkovin, a právě bílkoviny se při hubnutí mají užívat v každém hlavním jídle. Včetně snídaně

Proč použít arašídové máslo

Třetím zdrojem bílkovin ve zdravé ovesné kaši se stane kousek arašídového másla. Není to žádná rozmařilost, také arašídové máslo obsahuje pěknou porci bílkovin a navíc je bohaté na zdravé nenasycené mastné kyseliny. Při nákupu arašídového másla si hlídejte jeho složení, nejzdravější je vyrobené jen z arašídů, bez přidaných látek (žádný cukr, sůl nebo tuk navíc).

Recept: Zdravá ovesná kaše

Jedna porce má 412 kcal a obsahuje 27 g bílkovin, 53 g sacharidů a 10 g tuků.

Suroviny: 1 šálek vody, 1/3 šálku ovesných vloček, polovina středně velkého banánu, 2 kávové lžičky arašídového másla, 3/4 šálku řeckého jogurtu s 0 % tuku, 1 lžička chia semínek

Postup: Do kastrůlku nalijte vodu, přisypte vločky a krátce povařte do zhoustnutí. V misce rozmačkejte banán a chia semínka, přidejte do kastrůlku, krátce povařte. Odstavte z plotny, vmíchejte řecký jogurt, arašídové máslo a užijte si zdravou snídani, která je nadupaná živinami a zasytí vás na delší čas.