Tři tipy na jarní sendviče, které vás nadopují energií. Jsou snadné, zdravé a hrají všemi barvami

close info kina8 / Shutterstock

Michaela Lexová 7. 3. 2024 6:10 clock 3 minuty gallery video

Pokud už netrpělivě vyhlížíte jaro, ale počasí venku pořád připomíná listopad, jděte na to přes jídlo. Tyhle tři sendviče vás dostanou do jarní nálady během chvilky. Můžete si je dát ke svačině, jako lehkou večeři nebo vzít s sebou do práce jako oběd do krabičky.

