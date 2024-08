K prázdninám patří ovocné moučníky, a pokud máte rádi tradiční české recepty, určitě vyzkoušejte tento jihočeský koláč s borůvkami podle Josefa Maršálka. Kynutého těsta se bát nemusíte, zvládne ho každý.

Recept na jihočeský koláč není vůbec složitý a použít na něj můžete čerstvé i mražené borůvky. Jeho základ tvoří klasické kynuté těsto, které se vyválí na tenký plát, pokryje borůvkami a posype drobenkou a plátky mandlí. Recept na něj představil pekař a cukrář Josef Maršálek v pořadu Buchty po ránu, konkrétně v epizodě s názvem Koláče. Jako vždy přidal i několik praktických tipů, díky nimž se vám dílo zaručeně povede.

close info Koňaříková Eva / Česká televize zoom_in Léto s Josefem Maršálkem: Jihočeský koláč s borůvkami

Chcete vidět postup přípravy jihočeského koláče krok za krokem? Celý díl najdete v iVysílání České televize na tomto odkazu.

close info Křepelka Mikuláš / Canon EOS R5 zoom_in Josef Maršálek společně s Terezou Bebarovou pečou v pořadu Buchty po ránu známé i méně známé sladké i slané dobroty. S humorem a lehkostí odtajní triky, jak vykouzlit to nejlepší. Režie D. Slabý

Tipy od profesionála

Ve zmíněné epizodě připravují Josef Maršálek s Terezou Bebarovou tři druhy koláčů z jednoho těsta, které rozdělí na třetiny a nechají je zvlášť vykynout do dvojnásobného objemu. Pokud budete chtít péct pouze jeden jihočeský koláč, jednoduše vydělte níže uvedené množství třemi.

Oblíbenou metodou populárního pekaře je příprava kynutého těsta tzv. na záraz, což znamená, že se kvásek nenechává vzejít zvlášť, ale droždí se rozdrobí přímo do mouky společně s ostatními ingrediencemi. Důležité je nechat máslo včas povolit na pokojovou teplotu, aby změklo. Nepřidávejte máslo rozpuštěné – těsto by bylo příliš řídké a během kynutí by se až příliš zpevnilo.

close info vasek.mokry / Shutterstock zoom_in Na jihočeský koláč můžete použít čerstvé i mražené borůvky

Fígl s drobenkou

Důležitou součástí koláče je drobenka, do níž Josef Maršálek použil místo klasické mouky krupici. Zajímavostí je, že v tomto receptu se drobenka nepřidává až na závěr na ovoce, ale sype se přímo na rozválené těsto. Proč? Borůvky obsahují hodně tekutiny, a díky tomuto postupu zůstane šťáva na povrchu a nevsákne se do těsta. Jako posypka, díky níž bude moučník příjemně křupat, slouží tenké plátky mandlí.

Jihočeský borůvkový koláč podle Josefa Maršálka

Ingredience na základní kynuté těsto:

1 kg hladké mouky na kynutá těsta

550 ml mléka

3 vejce velikosti M

100 g cukru krupice

200 g másla

40 g droždí

citronová kůra

10 g soli

Drobenka:

70 g krupice

40 g másla

40 g cukru krupice

1 g soli

Na dokončení:

1 kg lesních borůvek

100 g mandlových plátků

100 g másla

rum

Příprava: