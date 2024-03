Máte rádi smažený květák, ale jeho domácí příprava vám přijde zdlouhavá? Pak určitě vyzkoušejte recept na tyto květákové placičky. Není s nimi skoro žádná práce a chutnají výborně.

Květák smažený v trojobalu patří ke klasickým jídlům české kuchyně. A možná také patříte mezi ty, kdo si toto oblíbené jídlo dopřeje raději v restauraci, než aby si ho nachystal doma. Obalit každou růžičku v mouce, rozšlehaných vejcích a strouhance je trochu zdlouhavé, zvlášť pokud potřebujete nasytit vícečlennou domácnost.

Navíc je třeba květák smažit pozvolna a ve vysoké vrstvě oleje, aby byl krásně zlatavý po celém povrchu. S květákovými plackami vám tato práce odpadne.

Máte rádi exotické chutě? Pak by vám mohly chutnat květákové placky podle Romana Pauluse:

Zdroj: Youtube

Rozšťouchat, zamíchat, smažit

První krok při přípravě květákových placek je stejný – růžičky květáku je potřeba předvařit. Čím menší budou, tím rychleji změknou. Připravit je můžete v páře nebo ve vroucí osolené vodě, trvá to 6-10 minut podle velikosti. Květák nemusí být úplně měkký, stačí, když do něj půjde zapíchnout vidlička. Předvařit si ho můžete i den předem a uložit do lednice. Příprava placek vám pak zabere pár minut – květák stačí rozšťouchat, smíchat s vejci a moukou, osolit a můžete smažit.

close info Nataliya Arzamasova / Shutterstock zoom_in Květákové placky můžete podávat s tatarskou omáčkou nebo dipem

Čím dochutit květákové placky?

Chuť květáku je výrazná a moc toho nepotřebujete – klidně vystačíte jen se solí a trochou pepře. Do těsta můžete přihodit nasekanou petržel, pažitku nebo jarní cibulku, přidat lze také trochu strouhaného sýra nebo na kostičky nakrájenou slaninu či šunku.

Placičky můžete podávat klasicky s tatarskou omáčkou a vařenými brambory, výborně chutnají také s bylinkovým dipem z jogurtu, tvarohu nebo krémového sýra. Skvělé jsou i za studena, takže je klidně zabalte s sebou na svačinu.

close info Nataliya Arzamasova / Shutterstock zoom_in Do směsi na placky lze přidat také nasekané čerstvé bylinky

Snadné květákové placky

Doba přípravy: 30 minut

Ingredience:

1 větší květák

2 vejce

4-6 lžic polohrubé mouky (lze nahradit strouhankou)

hrst nasekané petrželky

sůl, pepř

olej na smažení

close info Maslova Valentina / Shutterstock zoom_in Smažené květákové placky chutnají výborně i studené

Příprava:

Květák omyjte, rozeberte na růžičky a uvařte ve vroucí osolené vodě do poloměkka – tzv. na skus. Trvá to 6-10 minut podle velikosti růžiček. Poté ho slijte, rozmačkejte šťouchadlem na brambory a nechte chvilku vychladnout. V pánvi rozehřejte olej. Ke květáku přidejte vejce, mouku a nasekanou petrželku. Osolte, opepřete a vše důkladně promíchejte. Lžící pokládejte těsto na pánev a lehce roztáhněte do stran do tvaru placky. Smažte pozvolna z obou stran dozlatova. Hotové placky nechte okapat od přebytečného oleje na talíři s papírovou utěrkou.

Zdroj: www.kitchensanctuary.com, www.bonappetit.com