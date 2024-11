Potřebujete rychlý moučník pro návštěvu, k snídani nebo odpolední kávě? Upečte tuto bleskovou roládu s marmeládou, která se vždycky povede.

Receptů na roládu existuje celá řada – nejčastěji se připravuje z piškotového těsta, může být ale i tvarohové, jogurtové nebo bezlepkové, v němž jsou hlavním pojivem vejce a kukuřičný škrob. Většina receptů se neobejde bez šlehání sněhu z bílků, v následujícím receptu se bez něj ale obejdete.

Za 10 minut v troubě

Výhodou tohoto receptu je jeho snadná a rychlá příprava – do 10 minut můžete vložit plech s těstem do trouby. To se hodí, pokud vás tlačí čas, nechcete trávit v kuchyni půl dne nebo se vám ohlásila neplánovaná návštěva. Všechny ingredience stačí jednoduše vyšlehat elektrickým šlehačem, těsto rozetřít na plech a péct 12 minut.

Jak roládu stočit?

Jedním z úskalí tohoto oblíbeného moučníku je zatočení rolády tak, aby nepopraskala. Důležité je nejdříve stáhnout z rolády horký pečicí papír, a až poté ji rolovat. Možnosti jsou dvě – roládu můžete stočit do mírně vlhké utěrky, nechat vychladnout, poté rozmotat, potřít vybranou náplní a znovu zatočit.

Tento postup zvolte například pro máslové či smetanové krémy nebo šlehačku, tedy ingredience, které nemůžou přijít do styku s horkým těstem. Pokud chcete připravit roládu s marmeládou nebo čokoládovou pomazánkou, můžete ji rozetřít přímo na teplý korpus a poté roládu stočit a nechat vychladnout.

Na přípravu rolády v podání Romana Pauluse se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Rychlá roláda s marmeládou

Doba přípravy: do 45 minut

Ingredience:

4 vejce

180 g krupicového cukru

200 g hladké nebo polohrubé mouky

20 g vanilkového cukru

8 g kypřicího prášku

1 lžička sušené pomerančové kůry (lze vynechat)

oblíbený džem

close info janosmarton / Shutterstock zoom_in Recept: Blesková roláda s marmeládou

Příprava: