Tento rychlý jablečný koláč si vás získá jednoduchou přípravou a úžasnou chutí. Je nadýchaný, vláčný a nádherně voní jablky a skořicí.

Podzimním moučníkům kraluje kombinace jablek se skořicí. Pokud také patří mezi vaše oblíbené, vyzkoušejte následující recept na tento vynikající jablečný koláč. Jeho příprava je velmi snadná a zvládnou ji i začínající kuchaři – všechny ingredience stačí jednoduše smíchat a upéct.

Jablka se v tomto receptu přidávají přímo do těsta, takže je po upečení nádherně vláčné, a to i následující den – pokud se ho tedy dočká… Jestli si chcete zpříjemnit víkend s dobrým domácím moučníkem ke kávě nebo nachystat sladké pohoštění pro návštěvu, určitě ho vyzkoušejte.

close info Michaela Lexová zoom_in Moučník na víkend: Vláčný koláč s kousky jablek a skořicovým cukrem

Na co si dát pozor?

Mezi výhody tohoto koláče patří to, že na něm není co zkazit. Jediné, na co si během přípravy dejte pozor, je teplota ingrediencí. Vejce a jogurt vyndejte z lednice s předstihem alespoň 30 minut, aby došly pokojové teploty. Kypřicímu prášku studené suroviny nesvědčí a koláč by se mohl během pečení nebo vyjmutí z trouby srazit.

close info Michaela Lexová zoom_in Moučník na víkend: Vláčný koláč s kousky jablek a skořicovým cukrem

Rychlý jablečný koláč se skořicovým cukrem

Doba přípravy: do 60 minut

Ingredience:

200 g hladké mouky (1 hrnek)

150 g krupicového cukru (½ hrnku)

120 g rostlinného oleje (½ hrnku)

150 g bílého jogurtu (½ hrnku)

1 sáček vanilkového cukru

3 vejce

3 jablka (cca 500 g)

1 lžička skořice

Na ozdobení:

1–2 lžíce moučkového cukru

½ lžičky skořice

close info Michaela Lexová zoom_in Moučník na víkend: Vláčný koláč s kousky jablek a skořicovým cukrem

Příprava: