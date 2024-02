Odpalované těsto má pověst strašáka, ale není třeba se ho bát. Potřebovat budete jen pár obyčejných ingrediencí, hrnec, vařečku a trochu trpělivosti.

Z odpalovaného těsta se připravují oblíbené zákusky, používá se ale i v úpravě naslano. Připravují se z něj křehké větrníky, věnečky, churros, profiterolky nebo eclairs, které zazářily také v soutěži Peče celá země. Korpusy z odpalovaného těsta se ale dají naplnit i pomazánkou, sýrem, šunkou nebo uzeným lososem - pokud chcete překvapit návštěvu stylovým a netradičním občerstvením, určitě odpalované těsto ve slané verzi vyzkoušejte.

close info jlip / Shutterstock zoom_in Chcete připravit stylové a originální pohoštění na večírek? Zkuste eclairs z odpalovaného těsta s krémovým sýrem a uzeným lososem

Nejlepší způsob, jak se naučit odpalované těsto, je podívat se na jeho přípravu v režii profesionála. Ve videu najdete postup krok za krokem:

Zdroj: Youtube

Základní výbava

Suroviny na odpalované těsto nejsou nijak speciální, potřebovat budete vodu nebo mléko, hladkou mouku a tuk – nejčastěji se používá máslo, sáhnout ale můžete i po oleji nebo sádle. Neobejdete se bez soli, ale cukr přidávat nemusíte – v některých receptech ho najdete, v jiných ne. Záleží tedy jen na vašich chuťových preferencích a také následném využití.

close info UAphoto / Shutterstock zoom_in Profiterolky z odpalovaného těsta plněné krémem nebo šlehačkou vám budou mizet pod rukama

Pokud těsto připravíte bez cukru, můžete hotové pečivo podávat plněné sladkou i slanou náplní. Poslední ingrediencí jsou vejce – ty se ale do těsta přidávají až po tepelném zpracování.

Jak se odpaluje těsto?

Prvním krokem při přípravě odpalovaného těsta je ohřátí vody nebo mléka (nebo jejich kombinace) společně s máslem a solí (případně cukrem). Jakmile se rozpustí a směs se začne vařit, sníží se plamen a přidá se celá dávka mouky najednou. Poté přichází fáze míchání.

close info Elena_Tavi / Shutterstock zoom_in Z odpalovaného těsta můžete připravit spousty úžasných zákusků - třeby tyto krásné eclairs

Ta vyžaduje trpělivost – všechny suroviny se spojí v lepkavou směs a za stálého míchání nad mírným plamenem se postupně promění v kompaktní těsto, které se nelepí na stěny ani na vařečku. Jakmile se na dně hrnce vytvoří tenká vrstva mouky, je hotovo.

Vejce až na závěr

Hotové těsto je potřeba nechat před přidáním vajec zchladnout, jinak by se vajíčka srazila. Z horkého hrnce ho přemístěte do misky. Pokud máte kuchyňského robota, zapněte ho na nejmenší otáčky – těsto během míchání rychleji vychladne. Jakmile bude teplé tak, aby v něm bylo možné udržet prst, po jednom do něj vmíchejte vajíčka – další přidejte až poté, co bude první zapracované do těsta.

Hotové těsto je hladké, sametové a kompaktní. Poté se naplní do zdobicího sáčku a tvaruje na plech vyložený pečicím papírem. V případě churros se smaží v oleji a lze ho také vařit ve vodě v podobě knedlíků.

close info nelea33 / Shutterstock zoom_in Věnečky jsou legenda českých cukráren. Co si je zkusit připravit doma?

Neotvírat troubu!

Připravené větrníky, věnečky, banánky nebo jiné tvary je třeba vložit do dobře vyhřáté trouby. Prvních 10 minut se pečou na 200 ºC, poté je třeba teplotu snížit na 180 ºC a ještě 15-20 minut dopéct. Během první poloviny pečení troubu neotvírejte – odpalované těsto je citlivé na výkyvy teplot a mohlo by splasknout. Pokud máte horkovzdušnou troubu, nastavte na pečení klasický horní a spodní ohřev.

close info Anna Shepulova / Shutterstock zoom_in Z odpalovaného těsta nemusíte dělat jen sladké zákusky. Výborně chutná i naslano - třeba plněné tvarohovou nebo sýrovou pomazánkou s bylinkami

Základní recept na odpalované těsto

Doba přípravy: 30 minut + pečení

Ingredience:

250 ml mléka (lze použít vodu)

115 g másla

4 g soli

200 g hladké mouky

175 g vajec (3-4 kusy)

close info MaraZe / Shutterstock zoom_in Na mírném plameni těsto důkladně míchejte, dokud se nepřestane lepit na vařečku a stěny hrnce

Příprava:

1. Do hrnce nalijte mléko nebo vodu, přidejte máslo a sůl.

close info MaraZe / Shutterstock zoom_in Nejdříve v hrnci ohřejte vodu, máslo a sůl

2. Přiveďte k varu, a jakmile se máslo rozpustí, stáhněte plamen na nižší teplotu a přisypte všechnu mouku.

close info MaraZe / Shutterstock zoom_in Do vody nebo mléka s rozpuštěným máslem vsypte najednou všechnu mouku

3. Všechny suroviny promíchejte – nejdříve se vytvoří hmota podobná jíšce, za stálého míchání ale začne vznikat kompaktní hmota. Pečlivě těsto otáčejte, oddělujte ode dna a stěn hrnce, aby se dobře propařilo. Jakmile přestane lepit na stěny i vařečku a na dně se vytvoří tenký povlak mouky, je hotové.

close info MaraZe / Shutterstock zoom_in Na mírném plameni těsto důkladně míchejte, dokud se nepřestane lepit na vařečku a stěny hrnce

4. Těsto nechte zchladnout tak, aby zůstalo teplé, ale při doteku nepálilo do ruky. Postupně do něj vmíchejte vejce – vždy důkladně zapracujte jedno a až poté přidejte další. Pokud máte kuchyňského robota, usnadní vám práci. Výsledné těsto by mělo být hladké a kompaktní. Naplňte jím zdobicí sáček a na pečicí papír nebo silikonovou podložku tvarujte větrníky, věnečky, profiterolky, banánky nebo jiné tvary.

close info Vladimir Iakovenko / Shutterstock zoom_in Pomocí zdobicího sáčku nastříkejte těsto na plech s pečicím papírem nebo silikonovou podložkou

5. Pečte v troubě (horní a spodní ohřev) předehřáté na 200 ºC, poté snižte teplotu na 180 ºC a ještě 15-20 minut dopékejte, dokud nebude těsto zlatavé a pevné na dotek. Hotové pečivo nechte zcela vychladnout a naplňte krémem či šlehačkou nebo ozdobte polevou.

close info Tanya Sid / Shutterstock zoom_in Z odpalovaného těsta můžete pomocí zdobicího sáčku vytvořit různé tvary

Zdroj: www.meilleurduchef.com, vikendovepeceni.cz, www.vareni.cz