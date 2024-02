Milujete pizzu, ale kvůli dietě se jí raději vyhýbáte? Upečte si tuto verzi z celozrnné mouky, která se hodí i do redukčního jídelníčku.

Není pochyb o tom, že klasické italské pizze připravené v tradiční peci s autentickými surovinami se nic nevyrovná. Pravdou ale také je, že je energeticky poměrně dost vydatná – zvlášť pokud obsahuje slaninu a tučnější druhy sýrů. Pokud se snažíte zhubnout, není to právě nejvhodnější pokrm do redukčního jídelníčku. Můžete si ji ale připravit tak, abyste si pochutnali a zároveň dodrželi svůj hubnoucí plán. Jak na to?

Jak dělá celozrnnou pizzu oblíbený italský šéfkuchař Vito Iacopelli? Podívejte se na video, v němž vám prozradí svůj recept a postup:

Zdroj: Youtube

Těsto z celozrnné mouky

Tradiční pizza se připravuje ze silné hladké mouky s vysokým obsahem lepku, díky němuž se těsto dobře zpracovává, je krásně pružné a dobře tvarovatelné. Pokud si ale chcete připravit variantu, která bude z výživového hlediska bohatší a lépe zapadne do vašeho stravovacího plánu, sáhněte po mouce celozrnné. Jak už z názvu vypovídá, vyrábí se z celého zrna, obsahuje mnohonásobně víc živin než klasická bílá mouka.

close info Kerdkanno zoom_in Celozrnná mouka obsahuje vyšší množství živin než pšeničná mouka a je trojnásobně bohatší na vlákninu

Pro hubnutí i celkové zdraví je zásadní vláknina, jejíž množství je v celozrnné mouce trojnásobně vyšší, a najdeme v ní také více bílkovin. Díky tomu dokážou celozrnné výrobky dobře a na dlouhou dobu zasytit, což v praxi znamená, že jich obvykle stačí sníst méně, a přesto se cítit najedeně. Mimo to vláknina pozitivně působí na hladinu cholesterolu a krevního cukru, také je zásadní pro správné trávení a zdraví trávicího traktu.

Méně kalorií? Záleží na ostatních surovinách

Někdy se můžete setkat s mýtem, že celozrnná mouka je méně kalorická, a lze si ji proto dopřávat ve větším množství. Opak je pravdou. Celozrnná mouka obsahuje stejně – někdy dokonce o trochu více kalorií – než klasická bílá mouka. Pokud chcete snížit celkovou energetickou hodnotu pizzy, použijte méně tučné suroviny na její obložení.

close info Vladislav Noseek zoom_in Pizza z celozrnné mouky se hodí i do redukčního jídelníčku - na obložení je ale potřeba použít vhodné suroviny s nižším obsahem tuku

Použijte třeba libovou šunku, mozzarellu light nebo tvrdý sýr do 30 % tuku v sušině. Pokud máte v oblibě olivy, použijte jich menší množství a část jich nahraďte například paprikou, cibulí nebo jiným oblíbeným druhem zeleniny. Nezapomeňte na koření a bylinky – sušené oregano a bazalka dodají pizze správnou chuť, stejně tak rozmarýn, tymián a česnek.

Jak na těsto z celozrnné mouky?

Pokud nemáte s celozrnnou moukou zkušenosti, počítejte s tím, že se s ní může o trochu hůře pracovat než s klasickou bílou variantou. Každý druh jinak saje vodu, takže je možné, že budete muset její množství upravovat. Začněte vždy s menším množstvím a postupně přidávejte. Těsto je hutnější, ale mělo by být vláčné a nemělo by příliš lepit. Pokud máte kuchyňského robota, svěřte hnětení jemu – obvykle to trvá 5-10 minut. Ruční zpracování vám zabere zhruba dvojnásobek času.



Pizza z celozrnné mouky

Doba přípravy: 60 minut + 60 minut kynutí

Počet porcí: 2 střední pizzy

Ingredience na těsto:

250 g celozrnné mouky (špaldová nebo pšeničná)

150-200 ml vody

10 ml olivového oleje

10 g čerstvého droždí

5 g soli

Ingredience na obložení:

1 plechovka krájených rajčat

50-100 g kvalitní šunky

100 g mozzarelly

2 lžíce strouhaného parmazánu

1 cibule

50 g žampionů

20 g černých oliv

1 stroužek česneku

1 lžíce olivového oleje

1-2 lžičky sušeného oregana

Příprava:

Všechny suroviny na těsto si předem odvažte. Do misky rozdrobte droždí a rozmíchejte ho ve 100 ml vlažné vody. Přidejte 2 lžíce mouky, promíchejte a na teplém místě nechte vzejít kvásek. Během 15 minut by měl začít bobtnat a pěnit. Do misky nasypte zbylou mouku a sůl. Promíchejte, uprostřed utvořte důlek a nalijte do něj olivový olej a poté kvásek. Vařečkou, rukama nebo v robotu začněte zpracovávat těsto. Postupně přilévejte vodu, aby se všechna mouka propojila a vzniklo kompaktní, vláčné těsto, které se nebude rozpadat. Těsto přikryjte vlhkou utěrkou nebo kuchyňskou fólií a nechte 60 minut kynout. Poté ho rozdělte na dva díly a rukama ho postupně po stranách roztáhněte a vytvarujte do kruhu. Během kynutí smíchejte (nebo rozmixujte) rajčata s prolisovaným česnekem a oreganem. Mozzarellu nakrájejte na plátky a nastrouhejte parmazán. Nakrájejte také olivy, očištěné žampiony, cibuli a šunku. Troubu rozpalte na 250 ºC i s plechem, na němž budete pizzu péct. Připravené placky přeložte na pečicí papír, potřete rajčatovou směsí a rozložte na ně připravené ingredience. Okraje potřete olivovým olejem. Poté pizzu i s pečicím papírem opatrně položte na rozpálený plech. Teplotu stáhněte na 220 ºC a pečte 7-10 minut.

