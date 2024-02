Uvařte si brokolicovou polévku, která vás zasytí, zahřeje a bude vám opravdu chutnat. V tomto receptu hraje důležitou roli nastrouhaný sýr, díky němuž získá polévka výraznou chuť a dokonale krémovou konzistenci.

Brokolice patří mezi zeleninu, která má poměrně hodně odpůrců. Na vině může být vrozený odpor, ale velmi často je to nesprávná příprava. Příliš dlouhá tepelná úprava totiž způsobí, že brokolice ztratí barvu, získá mdlou chuť, má kašovitou konzistenci a navíc začne produkovat i nepříjemný sirný zápach.

close info SNeG17 zoom_in Brokolice je velmi zdravá a výživná zelenina se spoustou zdraví prospěšných látek. Jen je třeba ji nepřevařit, aby neztratila živiny, barvu a chuť

Ideální je krátké vaření ve vroucí vodě nebo v páře po dobu cca 5-10 minut podle velikosti růžiček. Ty by měly být lehce křupavé a pevné, tzv. na skus. Pokud vaříte brokolicovou polévku nebo zeleninovou směs, přidejte do ní brokolici později než ostatní ingredience, které potřebují delší dobu přípravy. Platí to například pro brambory nebo kořenovou zeleninu.

close info Elena Shashkina zoom_in Jak si zamilovat brokolici? S tímto receptem to půjde snadno

Jak na dokonale krémovou brokolicovou polévku, která bude chutnat i dětem? Podívejte se na video s receptem a uvařte si ji ještě dnes.

Zdroj: Youtube

Brokolicová polévka s čedarem

Doba přípravy: 30 minut

Ingredience:

1 větší brokolice

1 větší mrkev

150 g strouhaného čedaru

50 g másla

1 střední cibule

2 stroužky česneku

3 lžíce hladké mouky

500 ml vývaru

250 ml mléka nebo smetany (případně kombinace)

sůl, pepř

muškátový oříšek (lze vynechat)

close info Charles Brutlag zoom_in Krémová brokolicová polévka s čedarem

Příprava:

Brokolici omyjte a rozeberte na růžičky. Cibuli nasekejte nadrobno a mrkev nastrouhejte nahrubo. V hrnci na mírném plameni rozpusťte máslo a orestujte na něm cibuli dorůžova. Poté přidejte prolisovaný česnek, promíchejte a zasypte moukou. Krátce orestujte, poté zalijte studeným vývarem a metličkou důkladně rozšlehejte dohladka, aby v polévce nebyly hrudky. Podle chuti osolte a opepřete, přidejte špetku muškátového oříšku a přiveďte k varu. Do vroucího základu nasypte nastrouhanou mrkev a růžičky brokolice. Nechte na mírném plameni vařit asi 10 minut do změknutí. Jakmile bude zelenina měkká, vlijte do polévky mléko nebo smetanu a přisypte nastrouhaný čedar. (Část sýra můžete nechat na posypání polévky při podávání.) Vše důkladně promíchejte a nechte pozvolna prohřát, aby se sýr zcela rozpustil.

Zdroj: gimmedelicious.com , www.loveandlemons.com