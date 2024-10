AS Foodstudio / Shutterstock

Brambory, houby, smetana, kopr. Stačí pár ingrediencí a dokonalá podzimní polévka je na světě. V houbařské sezoně přidejte do kulajdy čerstvé úlovky, použít ale můžete i sušené nebo mražené.

Kulajda pochází z jižních Čech, odkud se rozšířila i do dalších regionů a zařadila se mezi klenoty naší národní kuchyně. Původ názvu oblíbené polévky není přesně známý, navíc se liší podle regionu – na Vysočině je to kudlavka a na Milevsku kulimajda.

Jedna z teorií odkazuje k věhlasné jihočeské kuchařce Adelajdě Kuhové, jejíž jméno se vyslovovalo Kuh Adelajde. Druhá a o něco pravděpodobnější verze spojuje kulajdu s nářečními výrazy „zakulat“ nebo „zakudlit“, tedy zakvedlat/zahustit moukou.

Jiný kraj, jiná kulajda

Během putování po krajích získala kulajda i různé podoby – v každé oblasti se vaří trošku jinak a do receptů se propisují i rodinné tradice. V čem se liší? Používají se čerstvé i sušené houby, různé druhy koření, čerstvý, sušený, nakládaný, ale i žádný kopr, někdo preferuje sladkou smetanu, jiný zase zakysanou.

Vybrat si můžete i úpravu vajíčka – oblíbené je ztracené vejce, pokud ale s jeho přípravou nemáte zkušenosti nebo nemáte rádi tekutý žloutek, můžete do polévky vejce zašlehat nebo do ní přidat vajíčko uvařené natvrdo.

Ztracené vejce z mikrovlnky

Zastřené, ztracené nebo také pošírované vejce má pevný bílek, který obklopuje tekutý žloutek. Jeho příprava patří mezi základní kuchařské techniky, ale vyžaduje trochu cviku, praxe a taky pár nezdařených pokusů. Pokud s jeho přípravou nemáte zatím zkušenosti a chcete ho do kulajdy přidat tzv. na první dobrou, zkuste trik s mikrovlnnou troubou. V profesionální kuchyni by tento postup určitě neobstál, ale v domácím prostředí poslouží dobře. Jak na to?

Menší misku naplňte do poloviny vroucí vodou (cca 130–200 ml podle objemu nádoby).

Do vody rozklepněte vejce (velikost M, cca 60 gramů), misku přiklopte talířkem a vložte do mikrovlnky. Nastavte výkon 600 W a čas 40 vteřin.

Misku opatrně vyndejte, lžící vyndejte vajíčko, nechte ho krátce okapat na ubrousku a vložte do horké polévky.

Na postup přípravy ztraceného vejce v mikrovlnné troubě se můžete podívat také v tomto videu:

Kulajda s houbami a vejcem

Čas přípravy: do 60 minut

Ingredience:

5 brambor

2 hrsti čerstvých hub

1 000 ml vývaru (kuřecí, hovězí, zeleninový, v nouzi voda)

2 lžíce másla na jíšku

2 vrchovaté lžíce mouky

200 ml smetany ke šlehání

4 vejce

bobkový list, nové koření, kmín

čerstvý kopr

sůl, ocet

Příprava:

Brambory oloupejte a nakrájejte na kostky. Houby očistěte a nakrájejte na plátky, sušené zalijte vroucí vodou a nechte 30–60 minut odstát. V hrnci rozpusťte máslo, přidejte mouku a za stálého míchání restujte, dokud mouka nezačne lehce zlátnout. Poté ji zalijte studeným vývarem a metličkou promíchejte dohladka. Přidejte brambory, houby, sůl, půl lžičky kmínu, 3 kuličky nového koření a bobkový list. Vařte 20–30 minut. Z polévky vyjměte kuličky nového koření a bobkový list. Přidejte smetanu a podle potřeby dochuťte octem – začněte 1 lžící octa, ochutnejte a poté případně přidejte další. Vypněte sporák a na závěr přidejte do polévky nasekaný čerstvý kopr. Při podávání vložte do každého talíře ztracené vejce nebo rozpůlené vajíčko uvařené natvrdo.

Tipy navíc: