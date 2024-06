Potřebujete rychle připravit letní večeři pro celou rodinu? A přitom nezatížit svoji peněženku ani žaludek? Inspirujte se receptem Lindy Rybové. Herečka a maminka tří dětí ví, co je zdravé a dobré.

Trávit v létě čas u plotny je škoda. Ale stejně tak by byla škoda odbýt se pár listy salátu. Podpořte svoje trávení a konzumujte více zeleniny, je to zdravé. A také dobré, jak dokládá recept herečky a ambasadorky projektu Půl talíře Lindy Rybové. Její krémová omáčka s pečenými rajčaty, které doslazuje agávovým sirupem, je chuťově geniální. Zkuste to.

Proč jíst více zeleniny

Výživoví specialisté stále připomínají, abychom jedli více zeleniny. Ta by měla tvořit přibližně polovinu talíře každého pokrmu. Teď je sezona rajčat, tak toho využijte. Pečená rajčata také tvoří základ delikátní omáčky, kterou stačí přidat k těstovinám a máte raz dva hotovou báječnou letní večeři. Chuťově ji ozvláštňuje jedna netradiční surovina.

Léto přeje i zeleninovým salátům a ty si vysloveně říkají o zdravý olivový olej

Suroviny (pro 4 osoby): 1 kg cherry rajčat, 6 stroužků česneku, 200 ml smetany, 1 mozzarella, 200 g parmazánu, 5 lžic olivového oleje, 5 lžic agávového sirupu, čerstvá bazalka, sůl, těstoviny (500 g například špaget)

Příprava: Oloupané stroužky česneku nakrájejte na plátky, parmazán nastrouhejte, mozzarellu nakrájejte nadrobno. Dno pečicí nádoby dobře pokapejte olivovým olejem, přidejte česnek a omytá cherry rajčátka. Pokapejte agávovým sirupem a vložte do trouby rozpálené na 170 °C, pečte 40 minut. Mezitím stihnete nakrájet další zeleninu na ozdobu a uvařit těstoviny.

Upečená rajčátka rozmixujte, přilijte smetanu (na vaření, nebo ke šlehání - druhá varianta je tučnější a chutnější), osolte. Doslaďte sirupem z agáve a vmíchejte polovinu nastrouhaného parmazánu a mozzarellu. Omáčku promíchejte s těstovinami, rozdělte na porce. Každou porci ještě posypte parmazánem, osvěžte lístky bazalky a přidejte další zeleninu podle chuti.