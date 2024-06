AS Foodstudio / Shutterstock

Na tento jednoduchý recept nepotřebujete žádné speciální vybavení ani bohaté zkušenosti. Během chvilky máte na stole skvělý koláč, který je díky tvarohu nádherně vláčný. A použít můžete i jakékoliv jiné ovoce.

Sezona rebarbory je poměrně krátká – odborníci ji doporučují sklízet zhruba do poloviny června, a tak je ideální čas si ji ještě dopřát. Jakmile začne rostlina přecházet do květu, v řapících se zvyšuje obsah kyseliny šťavelové, která může být pro lidský organismus riziková. Právě kvůli ní by měli být s konzumací rebarbory opatrní lidé, které trápí onemocnění ledvin a močových cest, revmatismus nebo dna. Vhodná není ani pro malé děti.

Univerzální těsto bez vážení

Následující hrnkový recept je ideální pro každého, kdo s pečením začíná, nemá k dispozici plně vybavenou kuchyň nebo nechce trávit v kuchyni příliš dlouho času. Ingredience jednoduše odměříte hrnkem (250 ml), postupně smícháte a těsto nalijete do formy. Pozor si dejte jen na to, aby všechny suroviny měly před pečením pokojovou teplotu, jinak by se mohl koláč v troubě srazit.

Koláč můžete upéct v koláčové formě i v pekáčku

Použít můžete koláčovou i obdélníkovou formu a vystačíte si i s pekáčkem. Základní těsto je univerzální, takže místo rebarbory na něj můžete naskládat i jahody, meruňky, třešně nebo jiné sezonní ovoce. Upravit si můžete i množství cukru – v tomto receptu se používá celý hrnek, aby se vyvážila kyselost rebarbory. U sladších druhů ovoce můžete snížit množství cukru až na polovinu.

Rebarboru oloupejte, nakrájejte na menší kousky a posypte cukrem. Šťávu, kterou pustí, poté slijte

Rebarborový koláč z tvarohového těsta

Doba přípravy: do 90 minut

Ingredience:

2 hrnky polohrubé mouky

½ hrnku mléka

1 hrnek krupicového cukru (může být třtinový)

1 sáček vanilkového cukru

3 střední vejce

1 vanička tučného tvarohu

½ hrnku slunečnicového nebo řepkového oleje

½ balení prášku do pečiva

400 g rebarbory

špetka soli

plátky mandlí na posypání (lze vynechat)

Rebarborový koláč z tvarohového těsta

Příprava: