Rebarbora a jogurt se k sobě výborně hodí, protože zakysané mléčné výrobky pomáhají neutralizovat kyselinu šťavelovou. Pokud hledáte recept na snadný víkendový moučník, určitě ji vyzkoušejte.

Kyselé řapíky rebarbory se sice botanicky řadí mezi zeleninu, ale v kuchyni udělají nejvíce parády při sladkém pečení. Hodí se do koláčů, kynutých buchet, ovocných knedlíků, crumblu a zpracovat je lze i na zavařeninu. Velmi oblíbená je rebarbora v kombinaci s drobenkou, která vyrovná její kyselou chuť, v tomto receptu se bez ní ale obejdete.

Chcete z rebarbory připravit sváteční dezert? Inspirujte se u Romana Pauluse a zkuste koláč z lineckého těsta:

Zdroj: Youtube

Na co si dát pozor?

Než se pustíte do přípravy těsta, vyndejte všechny chlazené ingredience z lednice alespoň 30 minut předem, aby měly pokojovou teplotu. Pokud by byly příliš studené, kypřicí prášek může vypovědět službu a výsledek se během pečení nebo po vyndání z trouby srazí. Jinak je příprava těsta velmi jednoduchá – všechny ingredience stačí jen smíchat dohromady a upéct.

close info KarepaStock / Shutterstock zoom_in Rebarbora je zelenina, která se ale využívá hlavně jako ovoce

S rebarborou opatrně

Přestože je rebarbora velmi chutná a oblíbená jarní ingredience, s její konzumací by se to nemělo přehánět. Obsahuje totiž vysoké množství kyseliny šťavelové, která negativně působí na metabolismus vápníku a škodí ledvinám. Dětem do 10 let se nedoporučuje vůbec, zdraví dospělí by si měli rebarboru dopřát nejvýše dvakrát do týdne. Více se dozvíte v tomto článku:

Rychlá rebarborová buchta z jogurtového těsta

Doba přípravy: do 60 minut

Ingredience:

260 g polohrubé mouky

175 g krupicového cukru

1 sáček vanilkového cukru

300 g bílého jogurtu

2 vejce

100 ml rostlinného oleje

6 g kypřicího prášku (½ sáčku)

300-400 g rebarbory

close info Natalia Evstigneeva / Shutterstock zoom_in Rychlá rebarborová buchta z jogurtového těsta

Příprava:

Chlazené ingredience vyjměte z trouby minimálně 30 minut předem. Všechny suroviny si předem připravte a odvažte, mouku prosejte s kypřicím práškem. Rebarboru oloupejte, nakrájejte na malé kousky a promíchejte se třemi lžícemi cukru. Plech či kulatou formu vyložte pečicím papírem nebo vymažte máslem a vysypte hrubou moukou. Troubu předehřejte na 180 ºC, horkovzdušnou na 160 ºC. V misce důkladně prošlehejte vejce s krupicovým a vanilkovým cukrem, poté přidejte jogurt, olej a po částech vmíchejte mouku s kypřicím práškem. Na závěr do těsta zamíchejte rebarboru. Těsto nalijte na připravený plech a vložte do předehřáté trouby. Pečte po dobu 35-45 minut, konkrétní doba pečení záleží na výkonu trouby a velikosti plechu. Před koncem zapíchněte do nejvyššího místa špejli – pokud zůstane suchá, je moučník hotový. Po vychladnutí ho nakrájejte a při podávání lehce poprašte moučkovým cukrem.

Zdroj: www.taste.com.au, www.bbcgoodfood.com