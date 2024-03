Smažený banán se skořicí: Jednoduchá rychlovka, když vás přepadne chuť na sladké

Michaela Lexová 2. 3. 2024 6:00 clock 3 minuty gallery video

Samozřejmě, že by bylo zdravější zahnat chutě čerstvým banánem nebo jiným ovocem, ale někdy to zkrátka nestačí. Tento recept je rychlý, snadný, flexibilní a splní to, co od něj očekáváte - osladí vám život.

tag Banán Cukr Čokoláda Dezert Máslo Med Mléko Mouka Skořice Zmrzlina

