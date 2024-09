Šťavnaté fialové plody slivoně švestky jsou jedním z darů podzimu, které usnadňují loučení s odcházejícím létem. Upečte z nich výborný hrníčkový koláč, který vám zvedne náladu.

Pěstování švestek má u nás velmi dlouhou tradici – první odrůdy se na našem území začaly vysazovat už v 5. století, větší rozmach slivoní nastal za vlády Karla IV., který přivezl sazenice z Francie. K přednostem švestek patří nejen výborná chuť a široké kulinářské využití, ale také velmi vysoký obsah zdraví prospěšných látek.

close info Jack7_7 / Shutterstock zoom_in Předností švestek je nejen výborná chuť, ale také vysoký obsah zdraví prospěšných látek

Najdeme v nich například vlákninu, která podporuje peristaltiku střev a dobré trávení, dále vitaminy C, B-komplex a K. Mimo to jsou dobrým zdrojem draslíku, hořčíku a vápníku. Za charakteristickým zbarvením slupky stojí flavonoidy, které v těle působí jako antioxidant a podporují imunitu.

close info Angelika Heine / Shutterstock zoom_in Švestkový koláč s drobenkou

Koláče, povidla, omáčky a slivovice

Nejvyšší přínos pro zdraví mají švestky v syrové, případně sušené podobě. Výborně chutnají i po tepelné úpravě, a to ve sladké i slané kuchyni. Hodí se do moučníků z litého i kynutého těsta, lze z nich připravit ovocné knedlíky, ve formě povidel se používají jako náplň do buchet, koláčů, dortů nebo perníku.

Skvěle chutnají v kombinaci s mákem nebo ořechy. Jako omáčka se podávají k uzenému masu, kachně, hovězí i vepřové pečeni, jehněčímu a také ke zvěřině. Skvěle chutná také v kombinaci s vyzrálými sýry. V neposlední řadě jsou švestky oblíbenou ingrediencí na výrobu pálenky – slivovice.

close info Maddas / Shutterstock zoom_in Švestky omyjte, vypeckujte a nakrájejte na malé kousky nebo měsíčky

Rychlý koláč

Následující recept oceníte ve chvílích, kdy nechcete trávit v kuchyni příliš mnoho času, ale zároveň máte chuť na domácí moučník. Stačit vám budou jen základní ingredience, jako je mouka, cukr, kypřicí prášek, vejce a jogurt. Klasickou drobenku z mouky, másla a cukru doporučujeme vylepšit lžičkou mleté skořice, která se ke švestkám výborně hodí.

Příprava koláče je velmi snadná, všechny ingredience stačí postupně smíchat, těsto ozdobit švestkami a drobenkou a upéct. Pozor si dejte jen na teplotu ingrediencí – kypřicí prášek nemá rád studené suroviny přímo z lednice a těsto se může během pečení nebo po vyjmutí z trouby srazit.

close info Ingrid Balabanova / Shutterstock zoom_in Švestkový koláč s drobenkou

Hrnkový švestkový koláč se skořicovou drobenkou

Doba přípravy: do 60 minut

Ingredience:

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek bílého jogurtu

1/2 hrnku krupicového cukru

1/2 hrnku rostlinného oleje

1 vanilkový cukr

2 vejce

2 lžičky kypřicího prášku

500 g švestek

Na drobenku:

2/3 hrnku hrubé mouky

1/2 hrnku krupicového cukru

4 lžíce studeného másla

1 lžička skořice

Příprava: