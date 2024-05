Potřebujete osvěžit svůj repertoár sladkých receptů? Připravte si s námi tři neodolatelné bábovky, které osloví každého. Přinášíme tři různé recepty. Ať už jste na cestě za zdravějším stylem života, hledáte hrníčkovou klasiku, nebo toužíte po něčem originálně ovocném, jste zde správně.

Bábovky, česká klasika, která nikdy nezklame. Tyto nadčasové dobroty se mohou zdát jako jednoduchý dezert, ale s trochou kreativity a správnými ingrediencemi můžete překvapit a obohatit každou rodinnou oslavu nebo odpolední čaj. Zkuste naše tři variace, které si zamilujete!

Bábovka bez cukru a přitom sladká? Ano!

Výběr správné formy na bábovku může mít velký vliv na výsledný produkt. Silikonové formy jsou skvělé pro snadné vyklápění, zatímco kovové formy mohou lépe vést teplo

230 g mandlové mouky

2 lžíce kokosové mouky

5 lžic mandlovo-kokosového másla Šufánek

2 vejce

3 jablka

1 zralý banán (nemusíte dávat, ale bábovku dosladí)

1 lžička skořice

¼ lžičky vanilkového prášku

2 lžičky jedlé sody

2 lžíce kokosového oleje

Předehřejte troubu na 170 °C. Formu na bábovku vymažte olejem a vysypte moukou. Jablka omyjte, nastrouhejte. Mouky smíchejte se skořicí, vanilkou a sodou. Banán s vejci, máslem a olejem smíchejte do hladka. Všechny tři části smíchejte do jedné, promíchejte a vlijte do formy. Pečte 35–45 minut. Doporučuji podávat s ořechovým máslem a kokosovým kefírem.

Hrníčková klasika, co nikdy nezklame

1 hrnek cukru

½ hrnku oleje

2 vejce

2 hrnky polohrubé mouky

1 hrnek mléka

1 prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

kůra z citronu

Dvoubarevná hrníčková bábovka nejen skvěle vypadá, ale přináší i dvojí chuť. Tento vizuální a chuťový zážitek přidá na radosti z pečení a je ideální pro děti i dospělé. Jaké kombinace chutí máte nejraději?

Troubu předehřejte na 165–170 °C. Formu vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. Vejce vyšlehejte spolu s cukrem, přidejte olej, mléko, mouku s práškem, vanilkový cukr a citronovou kůru. Promíchejte a nalijte do formy. Pečte 45–50 minut.

Ořechovo-jablečná bábovka

4 vejce

1 hrnek moučkového cukru

2 hrnky nakrájených jablek

½ hrnku mletých vlašských ořechů

½ hrnku sekaných ořechů

1 ½ hrnku hladké mouky

½ hrnku vlažného mléka

¾ hrnku rostlinného oleje

1 kypřicí prášek do pečiva

1 vanilkový cukr

1 špetka soli

1 lžíce sádla

1 hrst mletých vlašských ořechů na vysypání formy

Troubu předehřejte na 150 °C. V míse nejprve smíchejte mouku, kypřicí prášek a vanilkový cukr. Vlašské ořechy nameleme a část nasekáme. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na kostičky. V jiné míse vyšlehejte vejce s moučkovým cukrem a solí do pěny.

Střídavě přidávejte suché ingredience a mokré, olej a mléko, a nakonec vmíchejte jablka. Formu vymažte sádlem, vysypte mletými ořechy a vylijte do ní těsto. Pečte 30–40 minut. Po upečení bábovku pocukrujeme.

Každý recept představuje jedinečný způsob, jak připravit bábovku, která bude nejen krásně vypadat, ale i skvěle chutnat. Ať už si vyberete kteroukoli z těchto variant, vaše chuťové buňky budou jistě nadšené. Experimentujte, kombinujte a hlavně si užívejte každé sousto této tradiční pochoutky v novém kabátě!

