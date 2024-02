Naměkko, natvrdo, míchaná, jako omeletu nebo volské oko – to jsou nejčastější způsoby, jak si vajíčka připravujeme. Co je ale tentokrát zkusit upéct?

Vajíčka patří k základním potravinám, které by v lednici nikdy neměly chybět. Kromě toho, že jsou skvělým zdrojem bílkovin a zdraví prospěšných látek, je jejich předností pestrá škála využití. Dají se připravit na tolik způsobů, že se jen tak neomrzí. Navíc je jejich příprava snadná a rychlá, takže z nich během pár minut vykouzlíte skvělou snídani nebo večeři pro celou rodinu.

Nejčastěji se připravují vařená, míchaná nebo v podobě omelety či volského oka. Za vyzkoušení ale stojí i vajíčka pečená v troubě – skvěle chutnají, krásně vypadají a mají perfektní konzistenci.

Pečená vejce má ve svém repertoáru receptů i populární kuchař Jamie Oliver. Podívejte se, jaké jsou jeho oblíbené kombinace:

Jak připravit pečená vejce?

Možností, jak připravit vajíčka v troubě, je hned několik. Nejjednodušším způsobem je použít malé zapékací mističky (tzv. kokotky). Ty stačí vymazat máslem nebo olejem, do každé vyklepnout jedno vejce, osolit, opepřit a vložit do vyhřáté trouby. Pečení trvá 12-15 minut při teplotě 180 ºC – během této doby se bílek zpevní a žloutek zůstane tekutý. Pokud chcete připravit větší množství vajíček, můžete použít menší pekáček nebo zapékací misku.



close info Tatjana Baibakova / Shutterstock zoom_in Malé zapékací mističky jsou ideální, pokud potřebujete připravit vajíčka jen pro jednu nebo dvě osoby

Využijte formu na muffiny

Velmi oblíbenou variantou jsou vajíčka pečená ve formě na muffiny. Jak na to? Každou formičku vyložte plátkem šunky nebo slaniny, posypte strouhaným sýrem a poté do ní vyklopte vajíčko. Osolte, opepřete, posypte jarní cibulkou a vložte do trouby předehřáté na 180 ºC. Pokud chcete žloutek tekutější, pečte 12 minut, pokud pevnější přidejte 3 minuty navíc. Pečená vajíčka vyjměte z formy pomocí lžíce a podávejte.

close info Elena Veselova / Shutterstock zoom_in Forma na muffiny skvěle poslouží i pro pečení vajec

Svačina na cesty

Vyzkoušet můžete i jednoduché vaječné muffiny, které můžete vzít s sebou na výlet, do práce nebo je zabalit dětem na svačinu. Jak na to? Rozšlehaná vajíčka smíchejte s nadrobno nakrájenou šunkou, sýrem, zeleninou a bylinkami a nalijte do vymazané formy. Poté pečte při 180 ºC po dobu 20 minut.

close info Elena Veselova / Shutterstock zoom_in Jednoduché vaječné muffiny bez mouky. Stačí je rozšlehat, dochutit, nalít do formy a upéct

Na podestýlce

Pokud si chcete připravit vydatnější snídani nebo večeři, připravte si pod vajíčka vydatnou podestýlku. Na pánvi osmahněte cibuli, přidejte slaninu, klobásku, rajčata, papriky, cuketu, fazole z konzervy nebo vařenou rýži, kuskus či bulgur. Pokud nemáte pánev, kterou lze použít v troubě, přelijte směs do zapékací misky, udělejte do ní několik důlků a do nich vyklepněte vejce. Vložte do trouby a pečte 15 minut při 180 ºC.

close info Candice Bell / Shutterstock zoom_in Chcete si připravit vydatnější jídlo? Zapečte vajíčka spolu s dušenou zeleninou, masem, šunkou nebo fazolemi

Vejce v zelenině

Velmi efektní je příprava vajíček v zeleninové „misce“. Ideální jsou masité papriky, které stačí rozkrojit, zbavit semínek a do vzniklé dutiny pak jednoduše vyklepnete vejce. Použít můžete také velká rajčata nebo avokádo, z nichž po rozkrojení vydlabete část dužiny. Poté pečte 12 minut při 200 ºC a můžete podávat.

close info Anna Shepulova / Shutterstock zoom_in Vejce pečené v paprice se bude líbit i dětem

