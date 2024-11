Zbyly vám bílky z vánočního pečení nebo chcete připravit variantu bez lepku? Pak se vám bude hodit tento snadný recept na výborné ořechové cukroví.

Do mnoha oblíbených druhů cukroví, jako jsou vanilkové rohlíčky či linecká kolečka, se používají převážně žloutky. Co ale s bílky, které zůstanou? Upečte z nich tohle jednoduché a rychlé ořechové cukroví. Při jeho přípravě se obejdete bez mouky i drahého másla, kromě bílků na něj budete potřebovat jen cukr a ořechy.

close info Michaela Lexová zoom_in Ořechové cukroví z bílků. Bez mouky a másla

Dokonalý sníh

Základem tohoto ořechového cukroví je dobře vyšlehaný sníh z bílků. Není to žádná věda, ale je potřeba dodržet hlavní pravidlo – v bílcích nesmí být ani kousek žloutku a miska i metly musejí být perfektně čisté a odmaštěné. Tuk totiž neumožní vyšlehat bílky do pevné konzistence a výsledná směs nebude držet tvar. Další tipy, jak připravit dokonalý sníh, najdete v tomto článku:

Jak namlít ořechy?

O chuť a vůni se postarají mleté oříšky – v našem receptu jsme zvolili lískové, ale pokud máte přebytek vlašáků nebo mandlí, klidně je nahraďte. Ořechy nejlépe namele mlýnek, použít můžete ale i mixér. Pozor ale na to, aby se během mixování z ořechů neuvolnil tuk – místo sypké směsi by vznikla pasta, která se bude do sněhu špatně zapracovávat. Při mixování proto zvolte pulsní režim a ořechy mixujte v menším množství.

close info ninikas / Shutterstock zoom_in Ořechy můžete rozmixovat, ale musejí zůstat sypké. Volte pulsní režim a mixujte ořechy po menších dávkách

Optimální poměry

Na základní recept budete potřebovat 2 bílky ze středně velkých vajec, 75 g krupicového cukru a 100 g mletých ořechů. Množství ale můžete měnit podle aktuálních zásob, lišit se může i hmotnost bílků, což má na výslednou konzistenci také vliv. Pokud přidáte oříšků více, bude hmota hustá a vytvoříte z ní hrudky, pokud méně, bude tekutější a při pečení se cukroví roztáhne do stran. Směs by ale vždy měla při nanášení na plech dobře držet tvar.

close info Michaela Lexová zoom_in Ořechové cukroví z bílků. Bez mouky a másla

Ořechové cukroví z bílků (bezlepkové)

Doba přípravy: do 30 minut

Ingredience:

2 bílky (vejce velikosti M)

100 g mletých lískových ořechů

75 g krupicového cukru

½ lžičky citronové šťávy

špetka soli

celé lískové ořechy na ozdobu

close info Michaela Lexová zoom_in Ořechové cukroví z bílků. Bez mouky a másla

Příprava: