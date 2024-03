Šetřit peníze na jídle neznamená ošidit se na kvalitě nebo pestrosti. Luštěniny jsou toho důkazem – stojí pár korun, jsou zdrojem bílkovin a připravit z nich můžete guláš, karbanátky i boloňskou omáčku.

Co se vám vybaví, když přijde řeč na luštěniny? Pro mnoho lidí je to jen novoroční čočka na kyselo, hrachová kaše, fazole v rajčatové omáčce, případně polévky. Je to škoda, protože možnosti jejich využití jsou mnohonásobně pestřejší. V době, kdy ceny potravin stoupají a náklady na jídlo pro celou rodinu nezadržitelně rostou, jsou luštěniny doslova požehnáním. Z jednoho balení čočky, cizrny, hrachu nebo fazolí pohodlně nasytíte vícečlennou domácnost za pár korun.

close info pbd Studio / Shutterstock zoom_in Vaření s luštěninami rozhodně není nuda ani z nouze ctnost. Jsou zdravé, levné a v kuchyni se s nimi dá čarovat

Díky vysokému obsahu rostlinných bílkovin jsou skvělou alternativou masa, které obvykle patří mezi ty nejdražší položky a podle odborníků nemusí být v jídelníčku zdaleka tak často, jak si myslíme. Luštěniny také obsahují hodně vlákniny, která prospívá trávicímu a imunitnímu systému, pomáhá udržet zdravou hladinu cholesterolu i cukru a navíc prodlužuje pocit sytosti. A pokud si nejste jistí, jak luštěniny do jídelníčku zařadit, vyzkoušejte některý z našich tipů.

Jak často jíst maso? Poslechněte si rozhovor s Petrem Havlíčkem, který se tomuto tématu komplexně věnuje a zmiňuje i význam luštěnin.

Zdroj: Youtube

1) Boloňská omáčka z červené čočky

Místo mletého hovězího použijte do receptu na boloňské ragú červenou čočku. Ušetříte nejen peníze, ale také čas – příprava je totiž mnohem rychlejší.

2) Cizrna na paprice

Ideální způsob, jak předložit luštěniny dětem i zarytým masožravcům. Cizrna na paprice je skvělou alternativou k tradiční verzi s kuřetem. Hotová je za 20 minut a chutná opravdu skvěle.

3) Gulášovka z fazolí

Další luštěninová verze oblíbeného masového jídla. Potřebovat budete jen červené fazole, brambory, cibuli a klasické gulášové koření – papriku, majoránku a česnek.

4) Cizrnové karbanátky

Z luštěnin připravíte i výborné karbanátky – kromě cizrny můžete použít i čočku nebo fazole. Dochutit si je můžete podle sebe – česnekem, čerstvými bylinkami nebo třeba orientálním kořením.

5) Blesková polévka z červené čočky

Červená čočka se během vaření rozpadá, a proto je oblíbenou ingrediencí do hustých zeleninových polévek i aromatických indických dhalů. Uvařená je navíc během 10-15 minut, takže je jídlo během chvíle na stole.

6) Španělský cizrnový kotlík

Pokud máte rádi jídla z jednoho hrnce, určitě vyzkoušejte španělský cizrnový kotlík. Je v něm spousta zeleniny, voní kořením a skvěle se hodí do chladných dnů.

7) Bezlepkové palačinky z čočky

Víte, že z červené čočky a vody můžete vyrobit těsto na palačinky? Skvěle chutnají naslano – třeba s bylinkovou pomazánkou z tvarohu, čerstvou i grilovanou zeleninou nebo sýrem.

Zdroj: redakce Dům&Zahrada, www.nzip.cz