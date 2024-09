Od ledna 2025 se některá platidla stanou bezcennými, ale jedna desetikoruna zase může být malý poklad. Zjistěte, jaké kolky musíte do prosince 2024 využít nebo vrátit a jaké mince můžou mít hodnotu až statisíců korun. Šanci na zisk má každý.

Každá koruna se počítá, ať už o ni máte přijít, nebo ji naopak získat. Pořádně provětrejte peněženku a také vaše skrýše doma, kam si ukládáte doklady a důležité papíry. Nemáte někde mezi nimi kolky? Od příštího roku nebudou platit, ale ještě teď se dají vrátit, víme kde a za jakých podmínek. A navíc přidáváme informaci o neobyčejné minci, která může mít až statisícovou hodnotu. Nemáte ji i vy?

Takhle vypadá naše vzácná mince a není jen jedna. Šance na zisk tu je:

Zdroj: Youtube

Tahle platidla letos končí

K úhradě správních nebo soudních poplatků, a že jich není málo, lze využít takzvanou kolkovou známku neboli kolek. Je to sice prehistorický způsob úhrady poplatku, ale funkční. Kolky jsou různé hodnoty, od 1 Kč až do 1000 Kč, pro lepší přehlednost se označují barvami.

Podívejte se, zda jste si kolky nekoupili do zásoby. Možná je máte v peněžence nebo kdekoliv doma, někdo je používá i kvůli podnikání. Od 1. ledna 2025 se totiž stanou bezcennými kousky papíru.

close info archiv Ministerstva financí ČR zoom_in Kolkové známky se dají použít do konce letošního roku. Od ledna 2025 se stanou bezcennými kousky papíru

Kolky využijte nebo vraťte na poštu

Kolky je třeba využít do konce tohoto roku anebo je můžete vrátit (nabídnout ke zpětnému odkupu) na některých pobočkách České pošty, jejich přehled najdete tady. Tedy nabídnout kolky ke zpětnému odkupu a dostat za ně peníze zpátky. Za zpětný odkup se vám strhne 5 procent hodnoty kolku. Pozor: vrátit lze nepoškozený kolek (skládá se ze 2 dílů), s sebou si vezměte občanku a na příslušné pobočce České pošty písemně požádejte o odkup.

Co nahradí kolky po 1. 1. 2025

Není to složité, na výběr máte více možností. Správní a soudní poplatky lze hradit hotovostí, platební kartou, bankovním převodem nebo QR kódem, jak uvádí web financnisprava.cz.

Desetikoruna může být poklad

Dostat za 10 Kč tisíce nebo dokonce statisíce, komu by se to nelíbilo! A je to opravdu možné. Mezi vzácné mince České republiky patří i desetikoruny z roku 1993, které byly zkušebně vyražené (zkušební ražba neprobíhala v Česku, ale v Hamburku v Německu). Do oběhu se dostalo skrz automaty na mince údajně asi tisíc kusů těchto desetikorun. A stále se objevují.

close info VojtechVlk / Shutterstock zoom_in Takhle vypadá obyčejná desetikoruna. Ale desetikorunu, která představuje hotový poklad, uvidíte ve videu

Jak poznáte výjimečnou desetikačku

Kromě roku výroby 1993 a značky hamburské mincovny (symbol hradu) se zaměřte na velikost písmen Kč, u této zkušební série je totiž Kč menší než obvykle a horní část písmen se dotýká linky. Na ilustrační fotografii vidíte běžnou desetikačku.

Je sice pravda, že získat tuhle raritu rovná se výhře v některé loterijní hře - jenže na rozdíl od loterijních her vás to nic nestojí. Stačí si hlídat peněženku a pravidelně kontrolovat desetikačky, které k vám "přicházejí".

Hodnota výjimečně zachovalého kusu raritní desetikoruny se může pohybovat až v řádech statisíců. Jak uvádí web Sběratel, v roce 2022 se slavná desetikoruna prodala za více než 600 000 Kč. Ale i kdybyste objevili ošuntělou, přesto stále výjimečnou desetikačku a prodali ji třeba za několik tisíc - kdo vám je dnes zadarmo dá?