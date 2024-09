Změnu dodavatele energií řeší každoročně stovky tisíc domácností. Mnoho dalších pak od tohoto kroku odrazuje její zdánlivá složitost. Za změnou dodavatele si představí dlouhé hodiny strávené porovnáváním nabídek nebo komunikací se stávajícím i novým dodavatelem.

Někdo se dokonce bojí nutnosti výměny elektroměru či plynoměru. Ve skutečnosti je změna dodavatele jen “papírová” záležitost a opravdu nemusí jít o nic složitého nebo dlouhého.

„Hlavní motivací pro změnu dodavatele přirozeně bývá především možná úspora. A není se čemu divit – akviziční ceníky určené pro nové zákazníky mohou mít sazbu za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny klidně o tisíc korun nižší než běžné ceníky pro dlouhodobé zákazníky. Věrnost se tak bohužel v tomto případě skutečně nevyplácí,“ říká Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Pomůže srovnání

„Doporučuji pro změnu dodavatele využít srovnávače, mají totiž přístup k neveřejným nabídkám, které dodavatel na svém webu neuvádí, a zákazník sám by se k nim tak nedostal,“ říká Lukáš Kaňok.

Získávání nových zákazníků běžně pro dodavatele znamená velké náklady. Proto využívá služeb srovnávačů, kde zákazníkovi pomohou s výběrem – a také se postarají o veškerou komunikaci, a hlavně o přípravu všech potřebných podkladů.

Dodavateli tak odpadá řada úkolů, které by jinak musel řešit. Navíc získá loajální zákazníky, kteří vědí, že si vybrali nejlepší nabídku, jakou jim trh v danou chvíli nabídl. To všechno se pak může promítnout do výhodnější ceny, kterou dodavatel prostřednictvím srovnávače nabídne zákazníkům.

Senior vyřešil zdražování energie. Odmontoval elektroměr a jede „na sebe“

Zdroj: Youtube

Na jednom místě

Odrazuje vás nejen časová náročnost, ale také představa, že si navzdory vaší snaze nevyberete to nejlepší? Potom pro vás může být srovnávač energií, jako je třeba Kalkulátor.cz, ideálním řešením.

„Na jediném místě totiž najdete stovky nabídek od desítek různých dodavatelů plynu a elektřiny. Podle své aktuální spotřeby snadno a rychle zjistíte, jakou cenu by vám nabídla konkurence. Navíc se nemusíte bát, že skočíte na líbivé marketingové texty nebo reklamu,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

Mechanismus výběru

Srovnávače jsou nezávislé, nabízejí produkty hned několika společností a s každou spolupracují na podobné bázi, takže nemají důvod některou z nich upřednostňovat. A také často rovnou odfiltrují nevýhodné nabídky, v tuto chvíli například měsíční nebo spotové ceníky.

Svoje partnery si pak srovnávače vybírají právě i podle klientského přístupu a spolehlivosti, což je další stupeň vaší ochrany. Nabídka je ale v každém případě dostatečně pestrá a u větších srovnávačů zahrnuje desítky partnerů od největších společností až po menší alternativní dodavatele.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Myslíte si, že vás dodavatel elektřiny nebo plynu okrádá? close info Grusho Anna / Shutterstock Close-up oNa zálohách chceme platit tak akorát, aby nám po vyúčtování nezůstal vysoký nedoplatek ani zbytečný přeplatek Ano, říkám si to každý měsíc. • 80 % success_fill Ano, říkám si to každý měsíc. Ne, vybrali jsme si poměrně slušného dodavatele. • 20 % success_fill Ne, vybrali jsme si poměrně slušného dodavatele. Hlasovalo: 305

Snadno a rychle

Porovnání cen je potom otázkou doslova pár vteřin. Ušetříte tak dlouhé hodiny, které byste strávili procházením jednotlivých ceníků. Ať už se následně rozhodnete jakkoliv, můžete si být jisti, že jste udělali vše, co jste mohli, a zvolili to nejlepší řešení, které přesně odpovídá vašim potřebám.

U srovnávače se navíc můžete spolehnout i na pomoc se samotnou změnou dodavatele. Vše za vás připraví, vše vám vysvětlí, a nakonec i ohlídá veškeré termíny i právní náležitosti. Od vás bude stačit jen jeden podpis.