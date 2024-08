Rýmovník, také známý jako molice nebo španělský tymián, je populární pokojová rostlina známá svými léčivými účinky. V tomto článku se dozvíte, jak rýmovník pěstovat, pečovat o něj a využívat jeho listy pro zlepšení zdraví.

Rýmovník (Plectranthus amboinicus), také nazývaný mexický eukalyptus nebo kubánské oregano, je nenáročná a rychle rostoucí rostlina, která je ideální pro pěstování v interiéru.

Jeho svěže zelené, masité listy jsou nejen dekorativní, ale také plné léčivých látek, které mohou pomoci při nachlazení, rýmě a dalších respiračních potížích. Díky svému silnému aroma a léčivým vlastnostem je rýmovník skvělým doplňkem každé domácnosti.

Co rýmovník potřebuje?

Rýmovník je velmi nenáročný na pěstování, což z něj dělá ideální volbu i pro začínající zahradníky. Nejlepší je umístit ho na světlé místo s nepřímým slunečním světlem, kde bude mít dostatek světla, ale nebude vystaven přímému slunci, které by mohlo spálit jeho listy. Rýmovník preferuje dobře propustnou půdu, ideálně smíchanou s pískem nebo perlitem, aby se zajistila dobrá drenáž.

close info pixabay zoom_in Rýmovník (Plectranthus amboinicus) je nenáročná pokojová rostlina s masitými, aromatickými listy, která je oblíbená pro své léčivé vlastnosti a dekorativní vzhled

Zalévat rýmovník je třeba pravidelně, ale s mírou – půda by měla být stále mírně vlhká, ale ne přemokřená. Rýmovník je na přelití velmi citlivý. V zimních měsících je možné zálivku omezit, protože rostlina roste pomaleji a spotřebuje méně vody, a také je vhodné rýmovník přesunout do místnosti, kde je stabilně okolo 15 stupňů Celsia. Rýmovník také ocení občasné rosení, které zvyšuje vlhkost vzduchu a napomáhá zdravému růstu listů.

Rýmovník roste velmi rychle, takže je dobré ho pravidelně zastřihovat a přesazovat (v březnu, dubnu). To podpoří hustší růst a zabrání přerůstání rostliny. Stříháním můžete získat řízky, které lze snadno zakořenit ve vodě nebo vlhké půdě, a tak si vytvořit nové rostliny.

Rozmnožování rýmovníku

Rozmnožování rýmovníku je velmi jednoduché a lze ho provést pomocí řízků. Stačí odříznout zdravý výhonek o délce asi 10-15 cm, odstranit spodní listy a vložit řízek do sklenice s vodou. Během několika týdnů by měly řízky vytvořit kořeny, a poté je můžete přesadit do květináče s vhodnou půdou. Další možností je zasadit řízky přímo do vlhké půdy, kde rovněž rychle zakoření.

Zdroj: Youtube

K čemu se rýmovník hodí?

Rýmovník je známý především pro své léčivé účinky. Jeho listy obsahují esenciální oleje, které mají antiseptické a protizánětlivé vlastnosti. Při nachlazení nebo rýmě stačí rozemnout list rýmovníku mezi prsty a inhalovat jeho vůni, která uvolní dýchací cesty a zmírní příznaky rýmy.

close info pixabay zoom_in Rýmovník je známý svými léčivými účinky při nachlazení a rýmě. Stačí rozemnout list mezi prsty a inhalovat jeho vůni, která uvolní dýchací cesty a zmírní příznaky rýmy

Listy můžete také použít k přípravě čaje, který pomáhá při kašli a bolestech v krku. Jednoduše zalijte několik čerstvých nebo sušených listů vroucí vodou a nechte louhovat 10 minut.

Zdroj: Youtube

Rýmovník má také repelentní účinky a může pomoci odpuzovat hmyz. Umístění několika květináčů s rýmovníkem na parapet nebo do blízkosti oken může snížit výskyt komárů a jiného hmyzu v domácnosti.

Rýmovník je skvělou volbou pro každého, kdo hledá nenáročnou a užitečnou pokojovou rostlinu. Díky svým léčivým vlastnostem a jednoduchému pěstování je ideální i pro začínající zahradníky. Stačí dodržovat základní pravidla péče a rýmovník se vám odmění nejen krásnými listy, ale také zlepší vaše zdraví a pohodu. Pokud jste dosud váhali, zda si rýmovník pořídit, věřte, že tato rostlina stojí za to!

Zdroj: https://www.jak-pestovat.cz, https://www.nelenprozelen.cz