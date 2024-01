Leden v kuchyni? Výzva přijata! Přestože se zdá, že zima je obdobím kulinářského spánku, ukážeme vám, jak ji proměnit v dobu plnou chutí a vůní. Díky sezónním potravinám, jako jsou jedlé kaštany nebo jablka, můžeme upéct úžasné poklady. Připravte se na recepty, které zahřejí nejenom tělo, ale i duši!

Zima, měsíc leden, krátké dny a dlouhé večery. Čas, kdy by se zdálo, že kulinářské možnosti spí pod sněhovou pokrývkou. Ale opak je pravdou! V lednové kuchyni se skrývá nečekané bohatství chutí a vůní. Pečení s použitím sezónních potravin přináší nejen gastronomické zážitky, ale i pocit hřejivé domácí pohody.

Vybírejte dobře a důkladně

V lednové kuchyni vládne kořenová zelenina a skladované plody. Brambory, mrkev, petržel, celer, ale i jablka a hrušky jsou základem pro chutné zimní pečení. Tyto potraviny nejenže skvěle chutnají, ale jsou i plné vitaminů, které nám v zimě tolik chybí. A co teprve sladké brambory, pórek, růžičková kapusta, či řeřicha? Ty přidají vašim pokrmům tu pravou jiskru.

Pokud chceme péct, nejlépe nám poslouží jablka a kaštany

Jablečné košíčky se skořicí představují ideální spojení chuti a zdraví. Tyto křehké pochoutky, připravené z mletých ořechů, jsou dokonalým řešením pro každého, kdo miluje sladké, ale zároveň dbá na zdravý životní styl, neboť jsou zcela bezlepkové. Náplň z jablek a skořice nejen že provoní váš domov, ale také přináší tu pravou zimní atmosféru. Javorový sirup dodává košíčkům nádech americké klasiky. Tyto lahodné košíčky můžete podávat jako lehký dezert nebo jako luxusní svačinu, ideální pro chladné lednové dny.

Příprava jablečných košíčků se skořicí je skutečně snadná a rychlá. Nejprve si připravte všechny ingredience: 120 g mletých mandlí se slupkou, 120 g vlašských ořechů, ½ lžičky kypřicího prášku, ½ lžičky mleté skořice, jedno vejce, špetku soli, 1 a ½ lžíce javorového sirupu (nebo jiného sladidla dle vašeho výběru), 1 lžíce kokosového oleje, 1 lžíce vody a jedno zimní jablko Bramley.

Začněte tím, že mandle a vlašské ořechy rozemelte na jemnou mouku. To lze udělat v mixéru nebo pomocí mlýnku na ořechy. Poté v jedné misce smíchejte všechny suché ingredience - ořechovou mouku, kypřicí prášek, skořici a špetku soli. Ve druhé misce prošlehejte vejce, přidejte rozpuštěný kokosový olej, javorový sirup a vodu. Tuto mokrou směs následně přimíchejte k suché směsi. Důkladně zamíchejte, aby vzniklo kompaktní těsto. Těsto poté zabalte do potravinářské fólie a nechte ho asi hodinu odpočívat v lednici. Tímto procesem dosáhnete ideální konzistence pro tvarování košíčků.

Mezitím si připravte formu na muffiny, kterou vyložte papírovými košíčky. Po vyjmutí těsta z lednice rozdělte těsto do košíčků. Každý košíček vyplňte asi 1 a ½ lžící těsta a vytvarujte do nich důlek. Vložte formu do předehřáté trouby na 175 °C a pečte přibližně 12 minut. Sledujte, aby košíčky nebyly příliš tmavé.

Zatímco se košíčky pečou, připravte si náplň. Jablko oloupejte, nakrájejte na malé kostičky a smíchejte se lžící kokosového cukru a ½ lžičky skořice. Tuto směs můžete lehce podusit na pánvi, aby jablka změkla a lépe se spojila s chutěmi. Po upečení a vychladnutí košíčků je naplňte touto jablečnou směsí. Na závěr košíčky pokapejte javorovým sirupem pro dokonalé sladké zakončení.

Tento recept je skvělým příkladem toho, jak můžete využít sezónní ovoce a zdravé ingredience k vytvoření nevšedních a chutných dezertů. Tyto jablečné košíčky se skořicí jsou ideální pro zimní období, kdy nám chybí čerstvé ovoce, a přesto chceme mít na stole něco sladkého a zároveň zdravého.

Tip: Košíčky lze skvěle zamrazit a kdykoli je pak vyndat a naplnit čerstvým sezónním ovocem, čímž získáte rychlý a chutný dezert kdykoliv během roku.

A co ty kaštany?

Jedlé kaštany jsou v lednu skvělou surovinou pro pečení. Jejich příprava je jednoduchá, ale vyžaduje správný postup. Nejdříve kaštany nařízneme, namočíme a pak pečeme v troubě. Tento způsob přípravy z nich učiní výbornou přílohu k masu nebo je lze použít jako samostatnou pochoutku. Tepelná úprava z nich uvolňuje sladkou chuť a zároveň umožňuje snadné oloupání.



Pro milovníky sladkých pokrmů je možné kaštany vařit a poté zpracovávat do různých dezertů. Přidáním vanilky, cukru a sirupu z nich lze vytvořit lahodný krém vhodný na vafle, omelety nebo lívance. Kaštany jsou ve své podstatě velmi univerzální surovinou, kterou lze použít jak ve sladkých, tak i ve slaných pokrmech.

Nejlepší kaštanový dort

Kaštanový dort je skutečně jedinečným dezertem, který dokonale využívá sezónní ingredience a nabízí bohatou chuť. Připravit ho není tak složité, jak by se mohlo zdát. Začneme přípravou kaštanů - nejdříve je potřeba je oloupat a uvařit do měkka v mléce, což jim dodá nezaměnitelnou krémovou texturu a jemnost. Po uvaření většinu kaštanů prolisujeme nebo umeleme, část si necháme na pozdější ozdobení dortu.

Nyní přejdeme k přípravě těsta. V míse utřeme do pěny 80 g másla a přidáme žloutky ze šesti vajec a 180 g cukru. K této směsi postupně přidáme umleté kaštany a dobře promícháme, aby se vše spojilo. Abychom dodali dortu ještě větší lehkost a nadýchanost, přidáme 100 g posekaných mandlí nebo jiných oříšků dle vašeho výběru. Nakonec jemně vmícháme sníh ze šesti bílků, aby těsto získalo lehkost a vzdušnost.

Těsto vložíme do dortové formy, kterou jsme předtím vymazali máslem a vysypali moukou, aby se dort nepřichytil. Pečeme v předehřáté troubě na střední teplotu (asi 180 °C) po dobu přibližně 30 minut. Čas pečení se může lišit v závislosti na vaší troubě, proto je dobré dort kontrolovat a po uplynutí této doby zjistit špejlí, zda je již upečený.

Po upečení necháme dort vychladnout, poté ho opatrně vyklopíme z formy. Dort rozřízneme a každou vrstvu potřeme šlehačkou. Touto šlehačkou potřeme i vršek dortu a na závěr posypeme posekanými kaštany, které jsme si ponechali stranou. Tyto kaštany dodají dortu nejen krásný vizuální efekt, ale také přidají na chuti a textuře.

Kaštanový dort je skvělou volbou pro jakoukoliv zimní oslavu nebo rodinné setkání. Jeho bohatá chuť a elegantní vzhled z něj činí ideální dezert pro speciální příležitosti. Tento dort je skutečným kulinářským uměleckým dílem, které oslní nejen vaše chuťové buňky, ale i oči.

