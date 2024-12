Vánoční dekorace nemusí být drahé ani složité. Neztrácejte čas hledáním nápadů a využijte naše 4 návody, které "okopírujete" rychlostí blesku. Další 3 tipy přidáváme ve fotogalerii. Uvidíte, že tohle tvoření bude bavit nejen děti, ale i vás.

Spoustu materiálu na vánoční tvoření najdete zadarmo v přírodě nebo na své zahradě, včetně nejhezčí ozdoby jehličnanů. Posbírejte nejkrásnější šišky (bez polámání, bez pryskyřice) a využijte je pro vánoční a zimní dekorace, které vytvoříte opravdu snadno. Nabízíme také prima trik, jak šišky "zasněžit".

Chcete vybělit šišky? Jednoduchý návod prozradí video:

Zdroj: Youtube

1. Stromek ze šišek

Efektní dekoraci, kterou vidíte na hlavní fotografii, vytvoříte díky základu z polystyrenu. Vyřízněte tvar kužele (ale dá se také koupit za pár korun), který přilepte k malé dřevěné kulatině, ta bude sloužit jako stojánek. Pak přilepujte nejlépe tavnou pistolí nachystané šišky, různé ořechy, svitky skořice, případně i pár ozdob. Vše je třeba lepit natěsno.

2. Mini šišky jako ozdoby

Je to tak jednoduché, že to bude bavit každého. Fotografie nabízí celu řadu ozdob z mini šišek, vyberte si, kterou chcete vytvořit, a pusťte se do práce. Například jednoduchý tvar květu vznikne takto: k 1 středové šištičce přilepte z boku dalších 6 šištiček, mezi ně přilepte ještě dalších 6 šištiček a "mezery" vyplňte červenými korálky.

close info Jan Pippich, decoDoma zoom_in Vyrobte si vánoční dekorace ze šišek - tip 2

Nebo využijte kulatý plátek dřeva, na který šištičky přilepíte do kruhu. Případně sáhněte po dřevěné ozdobě (my jsme zvolili tvar stromečku), kolem níž do kruhu přilepíte a slepíte asi 11 mini šištiček. Finální dozdobení nabízí kromě korálků využít třeba lískové oříšky nebo slaměnky. A nezapomeňte zespodu přilepit provázek nebo háček k zavěšení.

3. Šišky místo květin

Hezkou dekoraci vytvoříte s několika obarvenými šiškami z borovice, které naskládáte do průhledné skleněné vázy. K obarvení můžete použít jak metalické spreje, tak zbytky barev z malování. Ve druhém případě stačí vzít štětec a poctivě pomalovat větší část šupin šišek a moc hezky vypadá, když menší část ponecháte přírodně zbarvenou. Jakmile barva zaschne, naaranžujte šišky do skleněné vázy.

close info Primalex zoom_in Vyrobte si vánoční dekorace ze šišek - tip 3

4. Les u vás doma

I v tomto případě využijete barvu, nejdříve si však najděte vhodné tvary šišek, které budou připomínat stromeček. Někdy se vyplatí obrátit šišku vzhůru nohama a seříznout ji. Až šišku pomalujete a barva opravdu dobře zaschne, na špičky/části šupin vždy kápněte trochu lepidla a pak je pocukrujte.

Ale ještě lépe to půjde se solí - šišky s kapkami lepidla "obalte" v misce se solí. Tohle rychlé, levné a velice efektní zdobení skutečně připomíná sníh.

Nakonec šišku přilepte na korkový špunt, který nahradí stojánek. Určitě nezůstanete jen u jedné šišky-stromečku, vytvořte si celý mini les!