Praská vaše skříň ve švech a vy si nevíte rady, kam uskladnit oblečení? Možností je víc, než byste čekali. Objevte s námi několik elegantních způsobů, jak ukládat právě nošené i sezónní oblečení.

Pokud nevíte, kam uskladnit své věci, nejprve udělejte inveturu toho, co máte. Možná zjistíte, že vám půlku skříně zabírá oblečení, které jste už roky neměli na sobě, nebo z něj jednoduše „vyrostli”. Dejte oblečení na jednu hromadu a roztřiďte na to, co schováte na další sezónu, co darujete a co vyhodíte.

Oblečení před uskladněním vyperte. Až příště vezmete oblečení do ruky, nebude zatuchlé, ale krásně voňavé. Nezapomeňte také omýt sezónní boty a vystříkejte je dezinfekčním sprejem na obuv. A jak tedy oblečení uskladnit?

1. Vakuové pytle

Pokud není místa nazbyt, mezi nejoblíbenější způsoby uložení oblečení patří vakuové pytle, které lze snadno umístit pod postel, na polici nebo do horní části skříně. Vakuový pytel se díky odsání vzduchu po vložení oblečení volně přizpůsobí jeho tvaru. Nejen, že vám mimosezónní kousky nebudou zbytečně zabírat prostor, ale navíc se vašemu oblečení uložením nic nestane.

2. Úložné boxy

Jednoduchým způsobem, jak získat pro oblečení nový prostor, je uložit ho do textilních či plastových boxů. Ty snadno umístíte pod postel, do šatny nebo i vedle nábytku. Boxy se vyrábí v různých designech, proto vašemu prostoru budou slušet. Boxy zároveň oblečení ochrání před prachem a světlem. Látkové boxy jsou buď opatřeny víkem, nebo se zavírají pomocí zipu.

3. Závěsné organizéry

Několik prostorných polic navíc na oblečení a doplňky získáte se závěsným organizérem. Ten můžete umístit buď přímo do skříně nebo kamkoliv do prostoru ložnice či šatny. Organizér je lehký a zabírá minimum prostoru. Poličky závěsného organizéru bývají vyztužené kartonem, a tak bez potíží unesou oblečení i běžné doplňky. Organizér je velmi jednoduché uchytit, a tak ho kdykoliv snadno přemístíte jinam.

4. Pořiďte si postel s výsuvnými zásuvkami

Není škoda, že máte postel, do které nic neschováte? Udělejte si radost novou postelí s výsuvnými šuplíky, do kterých můžete uložit sezónní oblečení a uvolnit tak prostor ve skříni. Pokud si novou postel nechcete kupovat, šuplíky si můžete dokoupit zvlášť.

5. Přenosné stojany

Dalším způsobem, jak uložit oblečení, je pořídit si do ložnice jednoduchý doplňkový nábytek. Oblíbené jsou kovové nebo dřevěné stojany na šaty, které fungují jako “nahá skříň”. Na stojan pak můžete zavěsit závěsné obaly, které se používají převážně na šaty a obleky. Nejenže oblečení zůstane chráněné před moly a prachem, ale po vybalení zůstane voňavé a svěží.