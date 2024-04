Prozkoumejte kouzlo vajec, skvělého pomocníka na cestě za štíhlou postavou. Vajíčka nejsou jen symbol plodnosti, ale i základ nejlepších snídaní, které vás zasytí, dodají energii a pomohou hubnout. Připravte si s námi šakšuku, turecká vejce a vejce ve skle!

Není snídaně jako snídaně, a to platí dvojnásob, když mluvíme o vajíčkách. Tyto malé zázraky jsou balíčkem plným proteinů, vitaminů a minerálů, přičemž obsahují minimum kalorií. Perfektní start dne, který podpoří vaši kondici a pomůže s hubnutím. Pojďte zjistit, jak mohou obohatit vaši snídaňovou rutinu.

Vybírejte jen opravdu kvalitní vejce

Konzumace vajec z kvalitních chovů, i když můžou být dražší, přináší nemalé výhody. A pokud tedy plánujete nasadit si vaječnou snídaňovou dietu, zaměřte se na opravdu kvalitní vejce. Je to dražší, ale vyplatí se to. Proč?

Nejenže tím podpoříte etičtější zacházení se zvířaty, ale investujete i do vlastního zdraví. Vejce z chovů, kde je se slepicemi zacházeno důstojně, obvykle pocházejí z prostředí, které je blíže přirozenému. To se pozitivně odráží na kvalitě a nutriční hodnotě vajec.

Například v biožloutcích se nachází mnohem vyšší množství důležitých antioxidantů, jako jsou karotenoidy, flavonoidy a vitamin E, jejichž koncentrace se může vyrovnat úrovním u volně žijících ptáků. Jedním z klíčových aspektů biovajec je jejich zdravý poměr omega-3 k omega-6 mastným kyselinám.

Ve srovnání s běžnou stravou a vejci z velkochovů, které často obsahují nezdravý přebytek omega-6 mastných kyselin, biovejce tento problém nemají. Právě nerovnováha mezi omega-3 a omega-6 může přispívat k rozvoji závažných zdravotních problémů, jako jsou nádory, cukrovka, infarkty a mrtvice.

Důležitým faktorem, proč jsou biovejce zdravější, je složení stravy nosnic, konkrétně tráva a jetel, které přirozeně konzumují. Tyto rostliny jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, na rozdíl od krmných koncentrátů používaných ve velkochovech. Díky tomu mají biovejce téměř optimální poměr omega-3 k omega-6 mastným kyselinám.

Vědecké studie, například ty provedené polskými vědci, ukázaly, že biovejce obsahují vyšší množství životně důležitých minerálů, jako jsou zinek, draslík, sodík, vápník, hořčík, selen, železo a mangan. Tyto prvky jsou klíčové pro mnohé tělesné funkce – například zinek je zásadní pro zdraví očí, hojení ran a imunitní systém.

Přitom právě zinek často v běžné stravě chybí. Biovejce přinášejí významně vyšší hodnoty těchto minerálů, například bílek z biovajec má o dvě třetiny více zinku a žloutek o desetinu více než vejce z průmyslových chovů, což představuje významný přínos pro naše zdraví.

Jak poznáte kvalitní vejce?

Nenechte se zmást obaly a veselými slepičkami na nich. To jsou většinou jen lži a snaha vás zmást. Chcete-li si být opravdu jistí, co kupujete, je důležité umět rozluštit kód na vejcích. Naštěstí je to opravdu snadné. Kód vysvětluje, odkud vejce pochází a jakým způsobem byly slepice chovány.

První číslo v kódu identifikuje způsob chovu: 0 pro ekologický chov (BIO), 1 pro volný výběh, 2 pro chov v halách a 3 pro chov v klecích. Další dvě písmena označují zemi původu, například „CZ“ pro Českou republiku. Nakonec následují čísla, která udávají konkrétní registrovaný chov.

Šakšuka

close info Tatiana Bralnina / Shutterstock zoom_in Shakshuka

1 cibule

2 česnekové stroužky

1 zelená paprika

400 g rajčat v plechovce

1 lžička mletého kmínu

4 vejce

Sůl a pepř

Čerstvá petržel nebo koriandr

Na olivovém oleji zpěňte nasekanou cibuli a česnek. Přidejte nasekanou papriku a restujte, dokud nezměkne. Přimíchejte rajčata z plechovky, kmín, sůl a pepř. Vařte na mírném ohni, dokud směs nezhoustne. Vytvořte v směsi čtyři prohlubně a do každé rozklepněte vejce. Zakryjte a duste, dokud nejsou vejce uvařená, ale žloutek ještě zůstane tekutý. Podávejte posypané čerstvými bylinkami.

Turecká vejce

close info Nina Firsova / Shutterstock zoom_in Turecká vejce

4 vejce

2 lžíce bílého jogurtu

1 stroužek česneku

2 lžíce másla

Červená paprika

Sůl a čerstvě mletý pepř

Vejce uvařte natvrdo a oloupejte. V míse smíchejte jogurt s prolisovaným česnekem, solí a pepřem. Na pánvi rozpusťte máslo a přidejte červenou papriku, nechte chvíli pěnit. Na talíře rozdělte jogurtovou směs, položte na ni vejce a přelijte horkým máslem s paprikou.

Vejce do skla

close info Marian Weyo / Shutterstock zoom_in Vejce ve skle

2 vejce

2 lžíce smetany

2 lžíce nastrouhaného sýra (např. Gouda)

Sůl, pepř

Máslo na vymazání

Předehřejte troubu na 180 °C. Máslem vymažte dva malé pekáčky nebo sklenice odolné vůči teplu. Do každého nádobí vložte lžíci smetany a nastrouhaný sýr. Opatrně do každého nádobí rozklepněte vejce, osolte a opepřete. Pečte v předehřáté troubě 10-15 minut, dokud bílek neztuhne. Žloutek zůstává tekutý. Podávejte ihned.

Avokádový chléb s vejcem

close info Oksana Mizina / Shutterstock zoom_in Avokádový toust

1 zralé avokádo

2 krajíce celozrnného chleba

2 vejce

1 lžička citronové šťávy

Sůl a čerstvě mletý pepř

Chilli flakes (nepovinné)

Olivový olej

Avokádo rozpulte, vyjměte pecku a dužinu vydlabejte do misky. Rozmačkejte vidličkou a smíchejte s citronovou šťávou, solí a pepřem. Můžete přidat i chilli flakes pro trochu pikantnosti.

Chleba opečte na toustovači nebo na pánvi, dokud není zlatavý a křupavý. Mezitím na pánvi rozehřejte trochu olivového oleje a opékejte vejce dle přání – na oko nebo míchaná. Opečený chleba potřete avokádovou směsí, na každý kousek položte jedno upečené vejce. Dochutit můžete solí a pepřem a případně posypat dalšími chilli flakes.

