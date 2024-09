Jak pečovat o lněný textil, aby byl jako nový? Perte ho na 40 °C a nesušte na sluníčku

close info TULULUM / TULULUM

Adam Krejčík 13. 9. 2024 clock 3 minuty gallery video

Lněné bytové textilie jsou symbolem přírodního luxusu a elegance. Aby vám ale vydržely krásné co nejdéle, vyžadují specifickou péči. Aby zůstalo vaše lněné povlečení, ubrusy, utěrky i oblečení jako nové, věnujte mu adekvátní péči. Není to nic složitého a stejně se vám to vyplatí!

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články