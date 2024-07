Objevte krásy České republiky pěšky! Stezka Českem vás provede malebnou krajinou, nabídne nezapomenutelné zážitky a odhalí neznámá zákoutí naší země. Ať už jste zkušený turista, nebo začátečník, tato stezka je pro každého. Připravte si boty, batoh a vykročte za dobrodružstvím!

Představte si, že byste mohli projít celou Českou republiku od severu k jihu nebo od západu k východu, a to pěšky. Ano, slyšíte správně - pěšky! Na vlastní nohy objevíte krásy naší krajiny, překonáte hory a doly (doslova i obrazně), navštívíte malebné vesničky, kde čas běží pomaleji než internet v devadesátkách, i zapomenutá místa, která jsou tak tajemná, že o nich neví ani Google. To vše vám umožní Stezka Českem, jedinečná turistická trasa, která nabízí nezapomenutelné zážitky a dobrodružství pro každého dobrodruha a milovníka přírody.

Zdroj: Youtube

O Stezce Českem

Stezka Českem není jen obyčejná turistická trasa. Je to výzva, zážitek a cesta za poznáním. S více než tisíci kilometry značených stezek je to první oficiální přechod celé České republiky. Ať už se rozhodnete pro severní, nebo jižní trasu, nebo si zvolíte vlastní způsob, jak stezku projít, čekají vás nezapomenutelné chvíle v přírodě.

Kdo může na Stezku Českem?

Stezku Českem může jít opravdu každý. Ano, i vy, co se vám při pohledu na boty dělá zle, a raději byste zůstali doma s knížkou. Ať už jste zkušený turista, nebo začátečník, který si poprvé nazul pohorky, je jen na vás, kdy, kde a jak se na cestu vydáte. Můžete ji projít v celku, nebo si ji rozdělit na víkendy - záleží na tom, jak rychle se unavíte. Severní trasa vás provede pohraničními horami, zatímco jižní trasa vás zavede do malebných údolí a historických měst, kde můžete ochutnat místní speciality a přibrat zpět všechno, co jste cestou shodili.

Severní a jižní větev Stezky Českem

Stezka Českem nabízí dvě hlavní trasy - severní a jižní větev, z nichž každá má své jedinečné kouzlo a výzvy.

Severní větev: KRÁSNÁ – KLÍNOVEC : 110 km KRUŠNÉ HORY : 162 km ČESKÉ ŠVÝCARSKO – LUŽICKÉ HORY : 107 km JIZERSKÉ HORY – KRKONOŠE : 107 km ADRŠPACH – BROUMOVSKO : 98 km ORLICKÉ HORY : 92 km JESENÍKY : 142 km PODBESKYDÍ : 58 km BESKYDY : 105 km RYCHLEBSKÉ HORY : 36,5 km ALT. TRASA NEJSEVERNĚJŠÍ BOD ČR : 80 km ALT. TRASA VEJPRTY : 29 km ALT. TRASA NEJVÝCHODNĚJŠÍ BOD : 58,5 km



close info babetka / Shutterstock zoom_in Panoramatický výhled z Klínovce, nejvyššího vrcholu Krušných hor, se rozprostírá až do Německa

close info Tartezy / Shutterstock zoom_in Malebné údolí s horským potokem a zelenými pastvinami v Orlických horách

close info Richard Sevcik / Shutterstock zoom_in Impozantní skalní útvary v Českém Švýcarsku, které připomínají pohádkovou krajinu

close info Iwoiwoiwa / Shutterstock zoom_in Fascinující skalní město Adršpach, kde se tyčí majestátní pískovcové věže

Jižní větev: BESKYDY – JAVORNÍKY : 115,3 km BÍLÉ KARPATY : 93,5 km DOLNOMORAVSKY ÚVAL : 116,7 km PODYJÍ : 110 km ČESKÁ KANADA : 87,7 km NOVOHRADSKÉ HORY : 134 km JIŽNÍ ŠUMAVA : 81,4 km ŠUMAVA : 105 km ZÁPADNÍ ŠUMAVA : 116 km ČESKÝ LES : 131 km ALT. TRASA NEJVÝCHODNĚJŠÍ BOD : 58,5 km



close info Richard Semik / Shutterstock zoom_in Národní park Šumava s nádhernými výhledy, ledovcovými jezery a rozsáhlými lesy

close info DusanCZ / Shutterstock zoom_in Působivý výhled na beskydské vrcholy, které jsou pokryté hustými lesy

close info Radko Voleman / Shutterstock zoom_in Kvetoucí louky Bílých Karpat, které jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů

Každá trasa vás provede různými krajinami a nabídne nezapomenutelné výhledy a zážitky. Severní větev vás zavede do pohraničních hor, přes České Švýcarsko a Krkonoše, zatímco jižní větev vás provede přes malebné Bílé Karpaty, údolí Dolnomoravského úvalu a nádhernou Šumavu. Ať už si vyberete kteroukoliv trasu, čekají vás dobrodružství a krásné scenérie, které jen čekají na to, abyste je objevili.

Tipy pro začátečníky

Dobré boty jsou základ : Investujte do kvalitních turistických bot, které vám dobře sednou. Boty by měly být pohodlné, nepromokavé a dobře prodyšné. Před dlouhou cestou je pořádně rozchoďte.

: Investujte do kvalitních turistických bot, které vám dobře sednou. Boty by měly být pohodlné, nepromokavé a dobře prodyšné. Před dlouhou cestou je pořádně rozchoďte. Lehký batoh : Není nutné tahat s sebou celou domácnost. Vezměte jen to nejdůležitější – láhev s vodou, nějaké to jídlo, mapu, mobil, náhradní ponožky a pláštěnku. A samozřejmě nezapomeňte na náplast na puchýře!

: Není nutné tahat s sebou celou domácnost. Vezměte jen to nejdůležitější – láhev s vodou, nějaké to jídlo, mapu, mobil, náhradní ponožky a pláštěnku. A samozřejmě nezapomeňte na náplast na puchýře! Plánujte dopředu : Podívejte se na mapu a naplánujte si trasu. Určete si, kde se zastavíte na odpočinek nebo přenocování. Sledujte počasí, ať vás nepřekvapí déšť, nebo bouřka.

: Podívejte se na mapu a naplánujte si trasu. Určete si, kde se zastavíte na odpočinek nebo přenocování. Sledujte počasí, ať vás nepřekvapí déšť, nebo bouřka. Postupujte pomalu : Ze začátku si nedávejte příliš ambiciózní cíle. Choďte v pohodovém tempu a užívejte si okolní přírodu. Je lepší ušetřit síly než se přecenit a skončit vyčerpáním.

: Ze začátku si nedávejte příliš ambiciózní cíle. Choďte v pohodovém tempu a užívejte si okolní přírodu. Je lepší ušetřit síly než se přecenit a skončit vyčerpáním. Hydratace a strava : Pravidelně pijte vodu a jezte energeticky bohaté svačiny, jako jsou ořechy, sušené ovoce nebo tyčinky. Udržovat energii je klíčové.

: Pravidelně pijte vodu a jezte energeticky bohaté svačiny, jako jsou ořechy, sušené ovoce nebo tyčinky. Udržovat energii je klíčové. Komunikace : Informujte své blízké o vaší trase a plánech. Mějte s sebou nabitý mobilní telefon pro případ nouze.

: Informujte své blízké o vaší trase a plánech. Mějte s sebou nabitý mobilní telefon pro případ nouze. Vybavení pro nocování : Pokud plánujete přespávat venku, vezměte si lehký stan, spacák a karimatku. Pro začátečníky může být příjemnější začít s přenocováním na chatách nebo v penzionech.

: Pokud plánujete přespávat venku, vezměte si lehký stan, spacák a karimatku. Pro začátečníky může být příjemnější začít s přenocováním na chatách nebo v penzionech. Dodržujte pravidla a respektujte přírodu : Nepoužívejte jednorázové plasty, sbírejte své odpadky a dodržujte místní pravidla ochrany přírody. Příroda vám to vrátí krásnými zážitky.

: Nepoužívejte jednorázové plasty, sbírejte své odpadky a dodržujte místní pravidla ochrany přírody. Příroda vám to vrátí krásnými zážitky. První pomoc : Malá lékárnička se základními potřebami, jako jsou obvazy, dezinfekce a léky proti bolesti, může být velmi užitečná.

: Malá lékárnička se základními potřebami, jako jsou obvazy, dezinfekce a léky proti bolesti, může být velmi užitečná. Dokumentujte svou cestu: Vezměte si s sebou foťák nebo použijte mobilní telefon k zachycení nejlepších momentů. Sdílení zážitků s přáteli a rodinou může být skvělým motivátorem.

Nejen české hory

Stezka Českem je nekomerční projekt skupiny nadšenců, kteří se spojili s Klubem českých turistů. Společně vytvořili možnost, jak vyrazit na krásnou a zajímavou cestu přes celou republiku. Na jejich webových stránkách naleznete veškeré potřebné informace: podrobnou kilometráž jednotlivých úseků, mapy, tipy na cestu a mnoho dalšího. Nejaktuálnější informace pak můžete získat od ostatních dobrodruhů na facebookových stránkách Stezka Českem. Protože co je lepší než rada od někoho, kdo už jednou zabloudil a teď vám může poradit, kudy opravdu NEjít?

Dokumentární seriál Stezka Českem

Nyní můžete i online zhlédnout dokumentární seriál Stezka Českem, který najdete ZDE. Připojte se k Mirkovi Vladykovi na jeho pouti napříč Českou republikou a objevte krásy naší přírody. Režisérka Šárka Maixnerová říká: „Zjistili jsme, že je tolik stezek, kolik po ní jde lidí, a nikdy ten, kdo se vydá na cestu, nedojde do cíle stejný.“

Načtěte si potřebné informace, poptejte se ostatních, a pak už není nač čekat: vyrazte na Stezku Českem. Protože na tuto stezku se může vydat každý!

Zdroj: https://www.ceskatelevize.cz, https://www.stezkaceskem.cz, https://dspace.cuni.cz