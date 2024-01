Užijte si "suchý" únor neboli jeden měsíc bez alkoholu. A uvidíte, co se stane s vaším tělem i hlavou. Abyste však příliš netrpěli, vyberte si náhradní řešení. Do sklenky nalijte nealko víno, dopřejte si kvalitní čaj, ozdravte tělo kombuchou, zažeňte žízeň moštem…

Měsíc bez kapičky alkoholu je vlastně test naší vůle. Dokážete to? Minimálně to můžete zkusit; jinak nezjistíte, jak na tom jste. Co vás patrně překvapí? Budete mít více energie a dobrou náladu i bez tekuté „berličky“. A dost možná ještě zhubnete.

Chcete si pěstovat kombuchu doma? Náš oblíbený kuchař už to dávno prubnul, tady je jeho návod:

Zdroj: Youtube

Názor odborníka: co dělá alkohol s naším tělem

Když pijeme alkohol, přijímáme etanol. Jak nás ovlivňuje? „Etanol zpočátku zvyšuje chuť k jídlu, snižuje rychlost reakcí, zhoršuje motoriku. Na mozek působí různými mechanizmy – povzbudí a zároveň zklidní a otupí úzkost, snižuje vnímání bolesti, může tlumit aktivaci enzymů a hormonů, zhoršit schopnost neuronů zapínat a vypínat geny. Alkoholické nápoje zhoršují krátkodobou paměť a schopnost úsudku,“ uvádí doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3. LF UK a FTN v Praze, spolupracovník AquaLife Institutu.

Najděte si jiný nápoj

Kdo má rád alkoholické nápoje a užívá je s mírou, ten je na tom lépe. Místo tradiční skleničky vína může zkusit moderní dealkoholizované víno. Nebo zvolit jiné tekuté pohlazení. Velice zdravá je například kombucha. Ovšem tělu budou svědčit i bylinné limonády bez cukru nebo neslazené bylinkové čaje či třeba ginger shoty. Lahodně chutná i domácí mošt.

close info LokLok zoom_in Zleva: kombucha s praženým Yerba Maté chutná i cyklistům, kombucha s chmelem potěší milovníky piva

Když to nedáte bez vína

Takzvaná nealkoholická vína nejsou vynálezem moderní doby, existovala dokonce už více než před sto lety. A je potěšující, že dnes si můžete dát také naše domácí produkty, dealkoholizovaná vína produkuje více vinařství. Což prakticky znamená, že skutečně jde o vína, nejsou to mošty, jen v nich už není alkohol. Ten se „ztrácí“ díky několika metodám.

close info Vinselekt Michlovský zoom_in Nealkoholická vína Revine



Jako nejšetrnější se vnímá dvoufázová vakuová extrakce. V prvním kroku se odeberou aromatické složky, v dalším se odstraňuje alkohol (za vyšší teploty), následně se aromata vrací zpět. Dále se k odstraňování alkoholu používá i buněčná osmóza nebo vakuová extrakce.

Zaujalo nás: Nealko vína jsou zpravidla méně kalorická, nicméně obsah cukru si hlídejte, čtěte etikety.

Super zdravá kombucha

Ani kombucha není nic nového, pila se dokonce ještě dříve, než se začal psát náš letopočet. Existuje více legend jejího vzniku. Podle jedné získala svoje jméno díky korejskému lékaři Kombu, který léčil gastro potíže japonského panovníka právě pomocí zkvašeného čaje. Chcete si ho také vyrobit? Základ představuje kombuchová kultura, kvalitní čaj, cukr a voda. Jde o přírodní šumivý fermentovaný nápoj.

Nebo si kombuchu kupte, ale jen tu poctivě vyrobenou. Abyste z ní byli ještě více nadšení, dopřejte si některou speciální příchuť. Co říkáte třeba chmelu nebo zázvoru?

Zdroj: aqualifeinstitute.cz, suchejunor.cz