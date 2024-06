Mnoho lidí vnímá petržel jen jako ozdobu chlebíčků a polévek, ale ve skutečnosti je tato zdánlivě obyčejná bylinka hodnotným a snadno dostupným zdrojem zdraví prospěšných látek.

Petrželová nať je jednou z nejběžnějších, ale současně i nejvíce podceňovaných bylin v kuchyni. Snadno se pěstuje, používá se jako dekorace na obložené chlebíčky nebo do polévek a na první pohled na ní není nic výjimečného.

Pravdou ale je, že tento zelený poklad má nejen výraznou chuť, která dokáže obohatit širokou škálu pokrmů, ale je také bohatým zdrojem výživných látek, které mají pozitivní vliv na naše zdraví.

Hladkolistá a kadeřavá

Listová petržel se pěstuje ve dvou variantách. Hladkolistá má ploché listy a výraznou chuť. Je velmi populární ve středozemní kuchyni, kde se používá k dochucení těstovin, rýže, smetanových omáček, masa, ryb i mořských plodů.

close info Timolina / Shutterstock zoom_in Pečený lilek s rajčaty, česnekem, paprikou a petrželkou

Kadeřavá petržel neboli kudrnka je chuťově méně výrazná a má pevnější konzistenci. Díky svému vzhledu se používá jako dekorativní bylinka na obložené chlebíčky, jednohubky, ale skvělá je i v zeleninových a luštěninových salátech, hodí se k bulguru či kuskusu a do polévek.

close info Ostranitsa Stanislav / Shutterstock zoom_in Libanonský salát tabouleh z bulguru, rajčat a petržele

V obou případech platí, že do teplých jídel by se listová petržel měla přidávat až těsně před podáváním – dlouhou tepelnou úpravou totiž ztrácí aroma a také cenné látky. Petrželové stonky ale můžete použít při přípravě hovězího, drůbežího nebo zeleninového vývaru.

close info Timolina / Shutterstock zoom_in Petržel je nejen dekorativní, ale i velmi zdravá bylinka

Jak petržel prospívá zdraví?

Je výborným zdrojem vitaminu C, který posiluje imunitní systém. Obsahuje také vitamin K, provitamin A, vápník, železo a velké množství draslíku.

Obsahuje flavonoidy, které působí jako silné antioxidanty. Tyto látky chrání buňky před poškozením volnými radikály a snižují riziko chronických onemocnění.

Působí protizánětlivě, pomáhá při nachlazení a také při bolesti zubů a zápachu z úst.

Podporuje tvorbu žaludečních šťáv a enzymů a zlepšuje trávení. Zvyšuje chuť k jídlu a může také pomoci při nadýmání a zažívacích potížích.

Listy petržele příznivě působí na regulaci hladiny cukru a jsou vhodnou potravinou i pro diabetiky.

Příznivě působí na kardiovaskulární systém a krevní tlak.

Má diuretické účinky, podporuje močení a je vhodným doplňkem při léčbě urologických obtíží.

Zlepšuje kvalitu vlasů, nehtů i kostí.

close info ElenVik / Shutterstock zoom_in Listová petržel je všestranným pomocníkem při prevenci mnoha onemocnění

Na co si dát pozor

Stejně jako u všech bylinek platí, že ani s petrželkou by se to nemělo přehánět. Doporučené denní množství je zhruba jedna polévková lžíce čerstvé natě. Při nadměrné konzumaci může mít negativní vliv na zdraví jater a ledvin. Na pozoru by se měly mít také těhotné ženy – petržel je sice dobrým zdrojem kyseliny listové, zároveň způsobuje děložní stahy a mohla by vyvolat předčasný porod.

V případě, že dlouhodobě užíváte léky, poraďte se se svým lékařem. Látky obsažené v petrželi mohou působit na účinnost jiných léčiv – například přípravků na ředění krve.