Nutně potřebujete mít přesně tuto halenku čerstvě vypranou a usušenou na zítřejší rande? Jak to ale udělat bez sušičky? Jde to, a ještě ušetříte za elektřinu! Díky těmto tipům bude prádlo suché za poloviční dobu.

Ať už se vám porouchala sušička, nebo na ni prostě nemáte místo či rozpočet, víte, že sušení prádla může být noční můra, zejména teď v zimních měsících.

Zásady praní máme všichni v malíčku, ale sušení, to je úplně jiný příběh. Naskládat mokré prádlo na věšák a čekat tři dny, než v chladném počasí uschne, je jedna možnost. Nebo ho sušit doma u radiátoru a riskovat zvýšenou vlhkost a množení plísní v interiéru, také není dobrá cesta. Když už vám nezbude nic jiného, než dát vyprané oblečení na sušák a postavit ho do místnosti, zkuste naše tipy.

Rychlé sušení prádla v domácnosti

Obecně platí, že při sušení prádla na sušáku byste měli nechat mezi jednotlivými kusy oblečení dostatečné mezery. To platí jak v interiéru, tak i venku. Zlepšíte tak cirkulaci vzduchu a rychlejší uschnutí prádla.

Dbejte na to, aby těžké kousky, jako jsou kalhoty, svetry nebo bundy, visely na vnější straně sušáku, aby se k nim dostalo více vzduchu. Tenké košile a spodní prádlo umístěte doprostřed.

Střídáním dlouhých a krátkých kusů také zajistíte lepší proudění vzduchu. Kromě toho by se oblečení nemělo překrývat nebo viset pomačkané. Pokud tak učiníte, záhyby na oblečení zůstanou vlhké a sotva uschnou i po několika dnech. Nehledě na to, že je jen těžko vyžehlíte.

Pokud sušíte prádlo v místnosti, dbejte na častější větrání. Vlhký vzduch se nebude hromadit v místnosti a zlepší se odpařování. Pomůže umístění sušáku poblíž radiátoru, o to častěji, ale budete muset otevřít okno.

Dbejte na to, aby těžké kousky, jako jsou kalhoty, svetry nebo bundy, visely na vnější straně sušáku, aby se k nim dostalo více vzduchu

Použijte odvlhčovač

Investice do odvlhčovače je výhodná nejen kvůli sušení prádla, navíc ušetříte energii za teplo, které unikne oknem během větrání. Umístěte ho blízko věšáku, aby efektivně absorboval přebytečnou vlhkost.

Sušení na čerstvém vzduchu

Pokud je dobré počasí, má smysl sušit oblečení venku. Na slunci mokrému oblečení často stačí jen několik hodin. Ale i na podzim a v zimě můžete oblečení pověsit ven. Slunce a mírný vítr jsou ideální pro rychlé uschnutí prádla. Dokonce i při dešti můžete oblečení pověsit ven, třeba pod zastřešenou terasu. Sice nevyschne úplně, ale odpaří se většina vody a doma v teple ho pak jen rychle dosušíte.

Využijte mráz

Věděli jste, že teploty pod bodem mrazu jsou pro sušení prádla ideální? Mráz totiž vysušuje. Pokud textil zmrzne a poté opět rozmrzne, vlhkost se odpařuje, odborně se tomu říká sublimace.

Ať už se vám porouchala sušička, nebo na ni prostě nemáte místo či rozpočet, víte, že sušení prádla může být noční můra, zejména teď v zimních měsících

Důkladně ždímejte

Některé druhy tkanin může ždímání na vysoké otáčky poškodit, zejména syntetiku, vlnu či hedvábí, ale bavlně to rozhodně neuškodí. Pokud prádlo před pověšením důkladně protřepete, nebude ani moc pomačkané.

Sušení oděvů pomocí fénu, žehličky…

Potřebujete-li opravdu rychle usušit nějaký kus oblečení, položte ho na radiátor, nebo si vezměte na pomoc fén. Ani jedno ale není zadarmo. Prádlo na radiátoru sníží jeho výkon, fén sežere mnoho energie. Ale v nouzi vám toto řešení vytrhne trn z paty. Taky si pamatujte, že na radiátoru můžete sušit pouze tenký a odolný textil, jako je bavlna. Pro jemné prádlo a šaty z hedvábí nastavte fén na studený vzduch.

Žehlička pomůže odpařit zbytkovou vlhkost ze skoro usušeného oděvu. Ujistěte se, že je oblečení vhodné k žehlení, a nenastavujte žehličku na příliš vysokou teplotu.

Žehlička pomůže odpařit zbytkovou vlhkost ze skoro usušeného oděvu

Tajný tip pro rychlé vysušení jednotlivých kusů prádla

Jdete zítra na večírek a váš nejlepší party model potřebuje refresh? Abyste to stihli, použijte jednoduchý trik. Stačí mokrý oděv položit mezi dva ručníky na hladký povrch, zatížit a hodinu počkat, až se vlhkost z oblečení vsákne do ručníků. Co si nevezmou ručníky, do rána doschne v teplé místnosti.