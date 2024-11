Přemýšlíte o sladké tečce na svátek sv. Martina? Upečte si sladké rohlíčky z nekynutého těsta, o kterých se vám bude ještě dlouho zdát. Nabízíme rychlý recept bez kynutí, zato se spoustou ořechové náplně a zakysanou smetanou.

Podle tradice přijíždí sv. Martin na bílém koni 11. listopadu a s ním by měla nastat zima, před kterou se obrníte dobrým jídlem. Proto se svatomartinské hody neobejdou bez pěkně vypečené husičky, k níž kromě zelí můžete podávat lokše, třeba i nasladko s mákem nebo povidly. Ale i kdybyste zůstali u tradičních knedlíků, v obou případech si ještě upečte sladkou tečku - vynikající ořechové rohlíčky bez kynutí.

Až zvládnete rolování sladkých rohlíčků, určitě se pustíte i do pečení slaných rohlíků, tady máte recept:

Zakysané vandrovnice

Sladké svatomartinské rohlíčky jsou zahnuté a mají připomínat právě podkovy koně, na kterém přijíždí sv. Martin. Rohlíčky však kdysi také dostávali čeledíni a děvečky, když jim skončila služba u sedláků. Na odchodnou, proto se jim někde říká vandrovnice. S dokonalými tvary zahnutých rohlíčků si nelámejte hlavu, je to otázka cviku. A drobné vady na kráse schováte pod "sněhovou peřinu" z moučkového cukru.

Těsto na svatomartinské rohlíčky podle našeho receptu se obejde bez vajec. Ale pokud chcete jemnější a pěkně obarvené těsto, přidejte pár žloutků

Náš recept na rohlíčky osvěžuje specifická chuť zdravé zakysané smetany, obsahuje kvalitní mléčné bílkoviny, vitaminy i minerály (včetně důležitého vápníku). Potěší trávicí systém a pohladí vaše střeva, dobře působí na střevní mikroflóru.

Suroviny

Na těsto:

400 g hladké mouky

1 kelímek zakysané smetany

250 g másla

1 špetka soli

2 lžíce moučkového cukru

Na náplň:

200 g umletých vlašských ořechů

vlašských ořechů 100 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 dl mléka

1/2 lžičky skořice, případně rum

Ještě budete potřebovat:

1 šálek moučkového cukru, vejce na potření

Postup krok za krokem

Do mísy nasypte mouku, přidejte nakrájené povolené máslo, zakysanku, cukr a sůl. Vypracujte těsto. Zabalte ho do potravinářské fólie a uložte do chladničky optimálně na několik hodin (nebo si zkraťte čas díky mrazáku).

Mezitím si připravte náplň. Do kastrůlku nalijte asi 100 ml mléka, svařte ho se skořicí a oběma cukry. Pak přidejte namleté ořechy, krátce povařte, přilijte pár lžic rumu podle chuti. Pokud by náplň potřebovala ještě zahustit, pomůžou umleté piškoty, které rovněž povařte. Náš tip: Takto připravená ořechová náplň bude vláčnější. Kdybyste chtěli sušší náplň, smíchejte namleté ořechy se skořicí, oběma cukry a 2 bílky (nepoužívejte mléko, nevařte).

Těsto rozdělte na 3 až 4 bochánky, každý rozválejte do kulata a vykrojte z něj 6 až 8 dílů (trojúhelníků), nožem nebo rádýlkem na pizzu. Na okraje trojúhelníků položte náplň a srolujte je ke špičatému konci. Okraje těsta zmáčkněte, aby náplň nevytekla, ohněte do tvaru rohlíčku.

Každý rohlíček potřete rozšlehaným vajíčkem (případně rozšlehané vajíčko spojte s troškou smetany nebo mléka) a položte na pekáč na pečicí papír. Pečte v troubě na cca 180 °C po dobu asi 20 minut (záleží na velikosti rohlíčků). Až budou hotové, obalte je v cukru.